День святого Валентина: на що найбільше чекають закохані, — опитування

Співробітники держстату з'ясували, що 34% респондентів подарують своїй парі букет квітів, 23% збираються подарувати коханим солодощі, а 8% нічого не подарують.

Державна служба статистики України опублікувала опитування до Дня всіх закоханих, де респонденти визначалися з вибором подарунків своїм парам. Як показує опитування, найпопулярнішим бажанням жінок у День святого Валентина є отримати в подарунок букет квітів.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

Автори публікації опитали 100 людей, які поділилися своїми думками щодо подарунків на День закоханих. Причому 28% опитуваних знають одне одного понад 10 років. Як виявилося, найбільше респондентів, які вже визначилися з вибором, подарують своїй парі аксесуар (34%) чи солодощі (23%). Примітно, що всупереч очікуванням жінок, лише 4% опитуваних хочуть подарувати квіти.

[ + – ] Інфографіка Державної служби статистики

Серед передбачуваних подарунків у Валентинів день також є книги, косметика, парфумерія, подорож та романтична вечеря. А ось 8% респондентів залишать своїх коханих без подарунків і цього дня не подарують нічого.

У списку найочікуваніших подарунків романтичний сюрприз — 18% закоханих хочуть, щоби цього дня їх приємно здивували.

Співробітники держстату також з'ясували, за яких обставин респонденти знайшли собі пару. Виявилося, що найчастіше люди знайомляться через спільних знайомих та друзів, і найменше — у транспорті, кафе, ресторанах та у спортзалах.

Раніше Фокус опублікував топ-7 найкращих романтичних фільмів, що рекомендуються до перегляду в День святого Валентина. Серед найзворушливіших фільмів картини американських, мексиканських та італійських режисерів.

Також Фокус запропонував кілька варіантів проведення часу в День святого Валентина тим, хто ще не знайшов собі пару. На вибір були надані такі заходи як похід у кіно, вечеря в ресторані чи еротична фотосесія.