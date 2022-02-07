Манікюр та еротична фотосесія. Як провести День святого Валентина, якщо ви ні в кого не закохані

Традиційно – 14 лютого відзначають День закоханих, але якщо ви поки що закохані тільки в себе, це гарна нагода, щоб приділити увагу собі і тільки собі.

14 лютого, або День святого Валентина, скептики недолюблюють, втім, як і деякі закохані, які вважають, що свої почуття варто виявляти не лише у встановлену дату, а й в інші дні. Але якщо фатальна дата наближається, а ви поки що одні, то це не причина засмучуватися, а, мабуть, варто знайти час для розваг, які тривалий час відкладали в довгу скриньку.

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Тим більше, що День святого Валентина з роками перетворився на свято, коли різні бренди щосили намагаються переконати покупців витратити якнайбільше грошей на все, що прикрашене сердечками, квіти, цукерки та інші атрибути, які прийнято називати романтичними.

Фокус зібрав найкращі способи розважитись 14 лютого, навіть якщо словосполучення "День святого Валентина" викликає у вас роздратування. Від потоку сердець нікуди не подітися, так що краще просто назвати цей день — днем себе і добре провести час.

Похід у кіно

У кіно прийнято ходити хоча б удвох, хоча, по суті, це чудова розвага для одного: все одно під час сеансу не прийнято розмовляти. А ще це можливість побачити саме той фільм, який давно хотілося, та розділити це задоволення лише із собою. Попкорн, шоколадка або пакет мармеладних ведмедиків допоможе зробити цей вечір ще приємнішим.

День краси

Усім подобаються візити до салону краси, але якщо кінозірки можуть відвідувати їх так часто, як тільки хочеться, то решті доводиться виділяти час. І День святого Валентина — той самий день, коли варто влаштувати собі сеанс масажу, кілька годин процедур для обличчя або, нарешті, зважитися на радикальну зміну зачіски.

Манікюр

Манікюр — куди більш звичайна процедура, але саме в цей день, коли ми вже вирішили освідчуватися в любові саме собі — варто зробити розкішний манікюр у стилістиці дня.

[ + – ] Манікюр із сердечками — чудовий вибір для Дня святого Валентина Фото: Соцсети [ + – ] Манікюр із сердечками — чудовий вибір для Дня святого Валентина Фото: Соцсети

Фокус раніше публікував ідеї для "сердечного" манікюру. І нехай подібний нейл-арт здасться трохи легковажним — але чому б ні, якщо він вас порадує.

Романтична вечеря

Ймовірно, всі столики в ресторанах будуть зайняті 14 лютого, але якщо замовити його заздалегідь, то можна порадувати себе вечерею саме в закладі, куди ви давно збиралися, але ніяк не встигали до нього дійти. Можна запросити подругу, або провести вечір на самоті, але одне правило непорушне: наприкінці вечері варто замовити найшикарніший десерт у меню.

[ + – ] Вишуканий десерт — ідеальний вибір для 14 лютого

А якщо раптом з рестораном не склалося, то просто замовте їжу додому і саме те, що давно хотілося, і проведіть вечір за переглядом улюбленого серіалу.

Еротична фотосесія

Саме в культовому серіалі "Секс у великому місті" Саманта Джонс, роль якої виконала Кім Кеттролл, зробила собі подарунок та знялася оголеною заради власного задоволення. У ті роки, коли виходив серіал, це звучало революційно.

[ + – ] Еротична фотосесія — підходить як для Кайлі Дженнер, так і для будь-кого Фото: Instagram kyliejenner

То чому б не наслідувати її приклад і не влаштувати щось подібне. Тим більше, що оголюватися абсолютно необов'язково – головне, щоб знімки вас радували.

Приємний шопінг

Якщо вже проводити День святого Валентина під грифом любові до себе, варто зайнятися приємними покупками. Це може бути сукня, на яку ви вже давно поклали око, або прикраса, купити яку ніяк не наважувалися, можна навіть нічого не купити, а просто насолодитися походом по магазинах з перервою на чашку кави та десерт.

Тренування до душі

День святого Валентина – день, коли потрібно себе тішити, а значить для тих, хто захоплений спортом – це можливість випробувати нове тренування, або вирушити в новий клуб.

[ + – ] Повітряна йога — те, що варто спробувати

Повітряна, або гаряча йога, пілатес, танець на пілоні – словом, всі ті цікаві заняття, які хотілося спробувати, але не було часу. 14 лютого – саме той день, коли варто зважитись.

Букет квітів

Зазвичай квіти потрапляють до списку тих покупок, які видаються необов'язковими. Але в кожного є улюблена квітка, яка як подарунок перепадає не так часто, як хотілося б.

[ + – ] Букет квітів — чудовий подарунок самій собі

14 лютого — той день, коли потрібно скласти для себе букет. А якщо зрізані квіти вам не подобаються, можна придбати рослину в горщику: саме так, як давно хотілося.

Освідчення в коханні

Психологи вважають – що люди часто себе недооцінюють, а тому написати собі любовний лист та освідчитися в коханні саме собі – добрий спосіб терапії. У листі можна і треба нестримно себе хвалити та запланувати кілька приємних подій на майбутнє.

Вечірка для одинаків

Можна влаштувати вечірку вдома, або вирушити до клубу або ресторану, але головна умова: жодних пар. Варто обмінятися подарунками у стилі "Таємного Санти" та порадувати себе улюбленими коктейлями.

І будь-який із запропонованих варіантів можна супроводити подарунком комусь, хто вам дорогий. Це може бути сестра, мама, бабуся, найкращий друг, або добрий знайомий. У будь-якому випадку всі люблять подарунки. А презент варто супроводжувати листівкою із приємними побажаннями. В епоху месенджерів та онлайн-спілкування ностальгічна листівка, підписана від руки – стане приємним сюрпризом.