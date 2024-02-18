Вдова впродовж 7 років отримує подарунки від покійного чоловіка (фото)

Джон Мейвер пішов із життя ще у 2017 році, але й досі "передає" квіти й листівки своїй коханій.

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Чоловік із Каліфорнії (США), який помер 7 років тому, "продовжує" щороку дарувати своїй коханій букет квітів на День святого Валентина. Про це пише видання USA Today.

Повідомляється, що Джон Мейвер пішов із життя ще у 2017 році, але його дружина Діана щороку 14 лютого отримує від імені коханого букет і листівку.

"Я познайомилася з Джоном через свого двоюрідного брата. Його чарівність і харизма привабили мене з першого погляду", — згадує американка й додає, що вони з майбутнім чоловіком навчалися в різних коледжах, але підтримували постійний зв'язок.

Коли Діана вирушила на захід, щоб завершити навчання, Джон поїхав разом із нею та освідчився.

"Це було незабутнє весілля. На святі були присутні члени сім'ї та друзі, як із Канади, так і з Америки. Гостей було близько 200 осіб", — каже Діана.

Коли Діана вирушила на захід, щоб завершити навчання, Джон поїхав разом із нею та освідчився Фото: Diana Maver

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У шлюбі Джон започаткував традицію на річницю весілля дарувати своїх коханій букет із червоних і білих хризантем. Цей жест він повторював протягом 47 років, поки не пішов із життя. Тепер його місію, але уже на День святого Валентина, продовжують дочки.

"Букет квітів — ідеальне поєднання двох їхніх улюблених кольорів. Мама любить червоні троянди, а тато — білі лілії. Цей букет об'єднує їхні найкращі риси в романтичному подарунку", — зізнається Джоанна Клементе, одна з дочок подружжя.

За словами Діани, чоловік заздалегідь подбав про те, щоб букет і листівку доставляли їй щороку.

"Мій чоловік — єдина дитина в сім'ї. Він був прекрасною людиною — дуже розумним і мав приголомшливе почуття гумору. Він подобався всім", — згадує жінка.

У подружньої пари народилося троє дітей — зараз усім їм уже за 40 років

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