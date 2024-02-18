Вдова на протяжении 7 лет получает подарки от покойного мужа (фото)

Джон Мейвер ушел из жизни еще в 2017 году, но до сих пор "передает" цветы и открытки своей возлюбленной.

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Мужчина из Калифорнии (США), который умер 7 лет назад, "продолжает" ежегодно дарить своей возлюбленной букет цветов на День святого Валентина. Об этом пишет издание USA Today.

Сообщается, что Джон Мейвер ушел из жизни еще в 2017 году, но его жена Диана ежегодно 14 февраля получает от имени любимого букет и открытку.

"Я познакомилась с Джоном через своего двоюродного брата. Его обаяние и харизма привлекли меня с первого взгляда", — вспоминает американка и добавляет, что они с будущим мужем учились в разных колледжах, но поддерживали постоянную связь.

Когда Диана отправилась на запад, чтобы завершить обучение, Джон поехал вместе с ней и сделал предложение.

"Это была незабываемая свадьба. На празднике присутствовали члены семьи и друзья, как из Канады, так и из Америки. Гостей было около 200 человек", — говорит Диана.

Когда Диана отправилась на запад, чтобы завершить обучение, Джон поехал вместе с ней и сделал предложение. Фото: Diana Maver

У супружеской пары родилось трое детей — сейчас всем им уже за 40 лет.

В браке Джон основал традицию на годовщину свадьбы дарить своим возлюбленной букет из красных и белых хризантем. Этот жест он повторял в течение 47 лет, пока не ушел из жизни. Теперь его миссию, но уже на День святого Валентина, продолжают дочери.

"Букет цветов — идеальное сочетание двух их любимых цветов. Мама любит красные розы, а папа — белые лилии. Этот букет объединяет их лучшие черты в романтическом подарке", — признается Джоанна Клементе, одна из дочерей супругов.

По словам Дианы, муж заранее позаботился о том, чтобы букет и открытку доставляли ей каждый год.

"Мой муж — единственный ребенок в семье. Он был прекрасным человеком — очень умным и обладал потрясающим чувством юмора. Он нравился всем", — вспоминает женщина.

У супружеской пары родилось трое детей — сейчас всем им уже за 40 лет.

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