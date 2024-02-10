Поймут не все: 92-летний дедушка расплакался, увидев 89-летнюю любимую после разлуки (видео)

Встреча была тайно спланированной персоналом дома престарелых, чтобы сделать мужчине сюрприз.

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92-летний Малкольм Уоринг не смог сдержать слез, когда впервые после длительной разлуки встретил свою жену Эдну в доме престарелых "Чапел Лодж" в Бернли (Великобритания). Супруги не видели друг друга три месяца из-за разных курсов лечения. Об этом пишет издание Daily Mail.

На видео, опубликованном в сети, показан трогательный момент их эмоциональной встречи. Малкольм сидит с чашкой чая в комнате отдыха, когда вдруг сзади на инвалидной коляске подъезжает его 69-летняя жена. Увидев любимую, мужчина радостно воскликнул и разрыдался.

"Я так скучал по тебе", — сказал Малкольм сквозь слезы.

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Эдна наклонилась, чтобы крепко обнять и успокоить своего мужа, однако это было бесполезно — он продолжал плакать от счастья.

"Это настоящая история любви. За все годы моей работы в сфере ухода, то есть с 18 лет, я никогда в жизни не видела ничего подобного. Не могу перестать думать об этом. Все плакали от счастья. Мы видели, как он любит ее, как сильно скучает и как много она для него значит", — говорит 58-летняя менеджер заведения Кэти Кроссли.

По словам женщины, эта встреча была тайно спланированной персоналом, чтобы сделать сюрприз.

"Однажды он сидел в гостиной во время обеда, делал свои упражнения, и мы просто начали говорить о его жене. Малкольм сказал мне: "Ты же пообещаешь, да? Попробуешь завести ее сюда?". Я ответила, что обещаю, и мы даже скрестили мизинцы в знак клятвы", — смеется Кэти.

Трогательное видео заканчивается тем, что пара в приподнятом настроении обнимается, держась за руки.

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