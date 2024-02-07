Разработчик программного обеспечения установил фильтры, которые отбирали девушек с похожими интересами и взглядами.

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23-летний россиянин Александр Жадан из Москвы утверждает, что искусственный интеллект помог ему найти любовь. За год он просмотрел профили около 5 тысяч девушек в приложении для знакомств Tinder, пока не встретил свою будущую жену Карину. Об этом парень рассказал на своей странице в Х (бывший Twitter).

По словам Александра, сначала он научил искусственный интеллект анализировать его манеру общения. Это позволило фильтровать нерелевантные совпадения в приложении и вести "светские беседы" с собеседницами. ИИ также брал на себя организацию свиданий.

Кроме того, россиянин, работающий разработчиком программного обеспечения, установил фильтры, которые отбирали девушек с одинаковыми интересами и взглядами.

Александр Жадан из Москвы утверждает, что искусственный интеллект помог ему найти любовь. Фото: Twitter

"Я предоставил ChatGPT информацию о том, как я общаюсь в жизни. Сначала были проблемы, ведь программа не знала меня, могла написать какую-то чушь, но со временем удалось натренировать ее настолько хорошо, что она начала взаимодействовать с такими же девушками, которых выбираю и я", — признается Жадан.

Вскоре он встретил Карину в реальной жизни, но и в дальнейшем продолжал советоваться с искусственным интеллектом. Тот подсказывал, о чем говорить на свиданиях и куда пригласить девушку.

В конце 2023 года ChatGPT порекомендовал россиянину сделать предложение Карине Фото: Twitter

"Когда мы с Кариной встретились вживую, я понял, что эту систему можно остановить, и переквалифицировал ее в аналитика переписки", — добавляет парень.

В конце 2023 года ChatGPT порекомендовал россиянину сделать предложение Карине, отметив, что их отношения достаточно "сбалансированы и прочны". Он так и сделал.

"Позже поделюсь, какие были проблемы и что у меня получилось с другими девушками", — резюмирует Александр в своем посте в Х.

Деталями этой истории россиянин поделился в соцсетях Фото: Twitter

Напомним, ранее Фокус писал, что модели, созданные с помощью искусственного интеллекта (ИИ), все чаще стали появляться на экранах телевизоров и в соцсетях. Их создатели пытаются активно зарабатывать на этой тенденции. Заработок некоторых из них на виртуальных влиятельных персонах достигает миллионов долларов ежемесячно.

Кроме того, мы сообщали, что летом 2024 года Алисия Фрамис из Барселоны выйдет замуж за АйЛекса (AiLex), голограмму, способную удовлетворить все ее эмоциональные потребности. По словам женщины, муж-голограмма очень спокойный, заботливый, ест только цифровую пищу и всегда рядом.