22 листопада 2024 року: Прокопія Читця — що сьогодні не можна робити

Сьогодні не можна їсти м'ясо, рибу, яйця і молочні продукти, а також позичати гроші.

Що сталося 22 листопада?

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять Прокопія Читця. Він народився в Єрусалимі і був читцем у Кесарійській церкві. Там Прокопій роз'яснював вірянам Святе Письмо і перекладав тексти сирійською мовою. Прославився святий своїм даром зцілення. Також Прокопій був підданий тортурам і вбитий за віру в Бога.

Що не можна робити 22 листопада:

їсти м'ясо, рибу, яйця, молочні продукти;

позичати гроші;

далеко їхати.

Народні повір'я та прикмети:

хмари збіглися в одну купу — до негоди;

домашні птахи мовчать — буде хуртовина;

галки і ворони літають великими зграями — чекайте сніг;

теплий день — зима буде довгою і сніжною.

День ангела святкують:

Архип, Олексій, Опанас, Валерія, Василь, Володимир, Герасим, Іван, Ілля, Максим, Михайло, Петро, Павло, Тадей, Федір.

Народилися в цей день:

1890 рік — Шарль де Голль, французький військовий і політичний діяч, президент Франції;

1965 рік — Мадс Міккельсен, данський актор театру, кіно і телебачення;

1967 рік — Марк Руффало, американський актор, продюсер, двічі лауреат премії "Еммі";

1984 рік — Скарлетт Йоганссон, американська акторка і співачка, лауреатка премій BAFTA, "Тоні" тощо;

1996 рік — Гейлі Бібер, американська модель.

А також цього дня:

1963 рік — у Далласі відбувається одне з найгучніших убивств ХХ століття, коли Лі Гарві Освальд стріляє в президента США Джона Кеннеді;

1990 рік — 65-річна Маргарет Тетчер оголошує про свою відставку з посади прем'єр-міністра країни;

2004 рік — починається Помаранчева революція;

2005 рік — указом президента Віктора Ющенка в Україні 22 листопада проголошують Днем Свободи.

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