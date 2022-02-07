Маникюр и эротическая фотосессия. Как провести День святого Валентина, если вы ни в кого не влюблены

Традиционно – 14 февраля отмечают День влюбленных, но если вы пока влюблены только в себя, это хороший повод, чтобы уделить внимание себе и только себе

14 февраля, или День святого Валентина скептики недолюбливают, впрочем, как и некоторые влюбленные, которые считают, что свои чувства следует проявлять не только в установленную дату, а и в другие дни. Но если роковая дата приближается, а вы пока одни, то это не причина расстраиваться, а, пожалуй, стоит найти время для развлечений, которые долгое время откладывали в долгий ящик.

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Тем более, что День святого Валентина с годами превратился в праздник, когда различные бренды изо всех сил пытаются убедить покупателей потратить как можно больше денег на все, что украшено сердечками, цветы, конфеты и прочие атрибуты, которые принято называть романтичными.

Фокус собрал лучшие способы развлечься 14 февраля, даже если словосочетание "День святого Валентина" вызывает у вас раздражение. От потока сердечек никуда не деться, так что лучше просто назвать этот день – днем себя и отлично провести время.

Поход в кино

В кино принято ходить хотя бы вдвоем, хотя, по сути, это отличное развлечение для одного: все равно во время сеанса не принято разговаривать. А еще это возможность увидеть именно тот фильм, который давно хотелось, и разделить это удовольствие только с собой. Попкорн, шоколадка, или пакет мармеладных мишек поможет сделать этот вечер еще более приятным.

День красоты

Всем нравятся визиты в салон красоты, но если кинозвезды могут посещать их так часто, как только хочется, то остальным приходится выделять время. И День святого Валентина – тот самый день, когда стоит устроить себе сеанс расслабляющего массажа, несколько часов процедур для лица или, наконец, решиться на радикальную смену прически.

Маникюр

Маникюр – куда более обыденная процедура, но именно в этот день, когда мы уже решили признаваться в любви именно себе – стоит сделать шикарный маникюр в стилистике дня.

[ + – ] Маникюр с сердечками - отличный выбор для Дня святого Валентина Фото: Соцсети [ + – ] Маникюр с сердечками - отличный выбор для Дня святого Валентина Фото: Соцсети

Фокус ранее публиковал идеи для "сердечного" маникюра. И пусть подобный нейл-арт покажется немного легкомысленным – но почему бы нет, если он вас порадует.

Романтический ужин

Вероятно, все столики в ресторанах будут заняты 14 февраля, но если заказать его заранее, то можно порадовать себя ужином именно в том заведении, куда вы давно собирались, но никак не успевали до него дойти. Можно пригласить подругу, или провести вечер в одиночестве, но одно правило незыблемо: в конце ужина стоит заказать самый шикарный десерт в меню.

[ + – ] Изысканный десерт - идеальный выбор для 14 февраля

А если вдруг с рестораном не сложилось, то просто закажите еду на дом и именно то, что давно хотелось и проведите вечер за просмотром любимого сериала.

Эротическая фотосессия

Именно в культовом сериале "Секс в большом городе" Саманта Джонс, роль которой исполнила Ким Кэттролл, сделала себе подарок и снялась обнаженной ради собственного удовольствия. В те годы, когда выходил сериал, это выглядело и звучало революционно.

[ + – ] Эротическая фотосессия - подходит Кайли Дженнер и подойдет любой Фото: Instagram kyliejenner

Так почему бы не последовать ее примеру и не устроить что-то подобное. Тем более, что обнажаться полностью вовсе необязательно –главное, чтобы снимки вас радовали.

Приятный шопинг

Если уже проводить День святого Валентина под грифом любви к себе, то стоит заняться приятными покупками. Это может быть платье, на которое вы уже давно положили глаз, или украшение, купить которое никак не решались, можно даже ничего не купить, а просто насладиться походом по магазинам с перерывом на чашку кофе и десерт.

Тренировка по душе

День святого Валентина – день, когда нужно себя радовать, а значит для тех, кто увлечен спортом – это возможность испробовать новую тренировку, или вовсе отправиться в новый клуб.

[ + – ] Воздушная йога - то, что стоит попробовать

Воздушная, или горячая йога, пилатес, танец на пилоне – словом все те интересные занятия, которые хотелось попробовать, но не находилось времени. 14 февраля – именно тот день, когда стоит решиться.

Букет цветов

Обычно цветы попадают в список тех покупок, которые кажутся необязательными. Но у каждого есть любимый цветок, который в качестве подарка перепадает не так часто, как хотелось бы.

[ + – ] Букет цветов - отличный подарок самой себе

14 февраля – тот самый день, когда нужно составить для себя букет. А если срезанные цветы вам не нравятся, то можно приобрести растение в горшке: именно такое, как давно хотелось.

Признание в любви

Психологи считают – что люди часто себя недооценивают, а потому написать себе любовное письмо и признаться в любви именно себе – хороший способ терапии. В письме можно и нужно безудержно себя хвалить и запланировать несколько приятных событий на будущее.

Вечеринка для одиночек

Можно устроить вечеринку дома, или отправиться в клуб, или ресторан, но главное условие: никаких пар. Стоит обменяться подарками в стиле "Тайного Санты" и порадовать себе любимыми коктейлями.

И любой из предложенных вариантов можно сопроводить подарком кому-то, кто вам дорог. Это может быть сестра, мама, бабушка, лучший друг, или хороший знакомый. В любом случае, все любят подарки. А презент стоит сопроводить открыткой с приятными пожеланиями. В эпоху мессенджеров и онлайн-общения ностальгическая открытка, подписанная от руки – станет приятным сюрпризом.