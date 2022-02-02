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Тренды маникюра 2022. Актуальный дизайн маникюра на День святого Валентина

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Фото: Instagram betina_goldstein | Тренды маникюра на День святого Валентина

День всех влюбленных 2022 уже скоро, а это значит, что пришло время обновлять маникюр

Тренды маникюра этой зимой меняются быстрее, чем погода за окном. Не успели мы в полной мере насладиться новогодним маникюром, как приближается День святого Валентина, или День всех влюбленных 2022.

Даже если вы не отмечаете этот праздник, не покупаете плюшевые игрушки и не устраиваете в этот день романтических ужинов, но сделать тематический маникюр – всегда приятно. Тем более, что на это требуется минимум усилий, а радовать он будет в первую очередь именно вас.

Тем, кто не любит буйства розового, красного цветов, в также сердечек и блесток – есть способы украсить даже самый минималистичный дизайн маникюра. Тем, кто всегда мечтал попробовать что-то по-настоящему экстравагантное – это отличный повод, а если не собираетесь отходить от классики, то привычный красный цвет лака на ногтях приобретет новый символизм в этот День святого Валентина.

В любом случае Фокус собрал лучшие идеи для маникюра-валентинки, чтобы отпраздновать любовь к себе.

Маникюр с сердечками

Самый стандартный и ожидаемый маникюр на День всех Влюбленных.

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Чем украсить ногти, как не сердечками, но и в этом случае можно отойти от банальностей и выбрать черно-белую гамму, украсить сами сердечки, или ограничиться очаровательным акцентом.

Алый маникюр

Красный – цвет любви и страсти, а розовый цвет – любимое решение маркетологов на День святого Валентина.

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Их можно совместить, или украсить акцентными сердечками. В любом случае – ваш любимый красный маникюр 14 февраля будет смотреться празднично.

Минимализм

Минимализм и День святого Валентина – кажется не слишком подходящим сочетанием, но такой нейл-арт вполне допустим.

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Элегантный нюд украсит акцентное сердечко и вот, вы уже празднуете и проявляете любовь к себе.

"Сердечный" френч

Сердечки – обязательный атрибут Дня всех влюбленных и они идеально подходят к столь любимому всеми френчу, который сейчас в тренде сезона.

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Россыпь сердечек, или одно большое страстное сердце и французский маникюр отлично подходит к 14 февраля.

Тематические рисунки

Символика 14 февраля – это не только сердца, но еще и амурчики, само слово "любовь", розы и прочая праздничная атрибутика.

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И почему бы не перенести ее на ногти. Это нестандартно и очаровательно, а еще точно будет радовать и не только на праздник. Ведь праздновать любовь нужно не только в День святого Валентина.