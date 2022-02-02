Тренди манікюру 2022. Актуальний дизайн манікюру на День святого Валентина

День усіх закоханих 2022 року вже скоро, а це означає, що настав час оновлювати манікюр.

Тренди манікюру цієї зими змінюються швидше, ніж погода за вікном. Не встигли ми повною мірою насолодитися новорічним манікюром, як наближається День святого Валентина, або День усіх закоханих 2022 року.

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Навіть якщо ви не відзначаєте це свято, не купуєте м'які іграшки і не влаштовуєте в цей день романтичних вечерь, але зробити тематичний манікюр — завжди приємно. Тим паче, що на це потрібно мінімум зусиль, а радуватиме він насамперед саме вас.

Тим, хто не любить буяння рожевого, червоного кольорів, а також сердечок і блискіток — є способи прикрасити навіть мінімалістичний дизайн манікюру. Тим, хто завжди мріяв спробувати щось по-справжньому екстравагантне — це чудова нагода, а якщо не збираєтеся відходити від класики, то звичний червоний колір лаку на нігтях набуде нового символізму в цей День святого Валентина.

У будь-якому разі Фокус зібрав найкращі ідеї для манікюру-валентинки, щоб відсвяткувати любов до себе.

Манікюр із серцями

Найстандартніший і найочікуваніший манікюр на День усіх Закоханих.

Чим прикрасити нігті, як не сердечками, але й у цьому випадку можна відійти від банальностей і вибрати чорно-білу гаму, прикрасити самі серця, або обмежитися чарівним акцентом.

Яскравий манікюр

Червоний — колір любові та пристрасті, а рожевий — улюблене рішення маркетологів на День святого Валентина.

Їх можна поєднати, або прикрасити акцентними серцями. У будь-якому випадку — ваш улюблений червоний манікюр 14 лютого виглядатиме святково.

Мінімалізм

Мінімалізм і День святого Валентина — здається не дуже відповідним поєднанням, але такий нейл-арт цілком допустимий.

Елегантний нюд прикрасить акцентне серце й ось ви вже святкуєте і проявляєте любов до себе.

"Сердечний" френч

Серця — обов'язковий атрибут Дня всіх закоханих і вони ідеально підходять до улюбленого всіма френча, який зараз у тренді сезону.

Розсип сердець, або одне велике пристрасне серце та французький манікюр відмінно підходить до 14 лютого.

Тематичні малюнки

Символіка 14 лютого — це не лише серця, а ще й амурчики, саме слово "любов", троянди й інша святкова атрибутика.

І чому б не перенести її на нігті? Це нестандартно та чарівно, а ще точно буде радувати не лише на свято. Адже святкувати кохання треба не лише у День святого Валентина.