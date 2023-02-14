Добавьте перчинки. Ученые назвали 5 способов улучшить секс в День святого Валентина

Исследователи считают, что наука, без преувеличений, поможет сделать секс еще лучше.

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Секс может быть прекрасным, но он также может быть и очень сложным. Возможно, наука — последнее о чем мы могли бы подумать, в момент сближения, однако ученые настаивают, что нам есть чему поучиться, пишет Science Alert.

Наука о сексе представляет собой широкую область исследований, который охватывают многие аспекты человеческой сексуальности, от физиологически до психологических и социальных факторов, которые влияют на наше сексуальное поведение.

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За десятилетия ученые смогли полить свет на различные способы улучшить сексуальный опыт, и теперь, в День всех влюбленных, Шанталь Готье, преподаватель и специалист по сексу и отношениям в Вестминстерском университете назвал 5 действенных способов улучшить секс с помощью науки.

Возбуждение и желание

Эти два фактора, пожалуй, играют решающую роль в человеческой сексуальности. Во-первых, возбуждение является необходимым компонентом сексуальной активности и может быть вызвано целым рядом факторов, включая прикосновения, визуальные сигналы и психологические факторы. Во-вторых, желание, которое относится к побуждению или мотивации к сексуальной активности.

Возбуждение и желание — сложные явления и на них может повлиять множество факторов, в ом числе биологические, психологические и даже факторы окружающей среды.

В 1960-х года Уильям Мастерс и Вирджиния Джонсон были известны своими противоречивыми исследованиями физиологии человеческой сексуальности и разработали Цикл сексуальной реакции, который включает стадии эмоциональных и физических изменений, когда человек возбуждается во время сексуально-стимулирующих действий. Как правило, эти фазы включают:

желание;

возбуждение;

оргазм;

разрешение (возвращение к нормальному состоянию).

Исследования показывают, что мужчины и женщины разному переживают эти фазы. Одна из основных причин заключается в том, что женщины более сложно реагирует на сексуальные стимулы, поскольку они более подвержены психологическим и эмоциональным сигналам, таким как динамика общения и отношений.

Также наука свидетельствует о том, что возбуждение и желание взаимосвязаны, однако работают они по-разному. Например, мужчины проявляют признаки физического возбуждения, но это вовсе не означает, что в данный момент они обязательно чувствуют себя возбужденными или желают секса. Точно также у у женщин может не быть желания секса, но оно может появиться до или после возбуждения.

Открытое общение

Ученые отмечают, что одним из аспектов сексуального опыта является общение. Исследования показывают, что пары, которые открыто и регулярно говорят о сексуальных предпочтениях, с большей вероятностью получают большее сексуальное удовлетворение.

Чтобы улучшить общение, исследователи советуют честно и открыто говорить с партнером о своей сексуальности. Поскольку секс может быть весьма разным, не стесняйтесь говорить с партнером о том, что вас возбуждает, чего вы опасаетесь или что вам не нравится.

Добавьте перчинки

Исследования показывают, что добавление острых ощущений и разнообразных стимуляций и техник может весьма существенно улучшить вашу сексуальную жизнь. А потому задумайтесь над тем, чтобы разнообразить ваш секс с помощью:

новых поз;

ручной стимуляции;

мастурбации;

оральной стимуляции.

Кроме того исследователи советуют попробовать несколько других вещей, которые могут улучшить ваш секс, в том числе:

ролевые игры;

БДСМ-практики;

секс с игрушками;

чувственный массаж;

использование смазочных материалов;

тантрический секс;

мастурбация перед партнером;

просмотр эротического порно;

Отметим, что перед тем, как пробовать что-то новое важно получить взаимное согласие и обсудить границы друг друга.

Внимательность

Исследования показывают, что внимательность, состояние осознания настоящего момента, оказывает положительное влияние на сексуальный опыт. Повышая осознанность и внимание к ощущениям в теле, осознанность способна значительно усилить сексуальное возбуждение и желание.

Существует несколько способов включить осознанность в сексуальный опыт. Один из них заключается в том, чтобы сосредоточиться на моменте, обратить внимание на ощущения в теле во время сексуальной активности.

Управление ожиданиями

Важно понимать, что секс сложен и многогранен. Однако культурные нормы и религиозные убеждения часто способны влиять на наше отношение к сексуальному поведению и удовольствию. Например, некоторые из них рассматривают секс исключительно как репродуктивный акт, а следовательно ограничивает выражение нашей сексуальности.

Независимо от наших представлений о сексе, важно чувствовать себя комфортно в собственном теле. Во-первых, важно принять свое тело и полюбить его таким, какое оно есть. Это значительно поможет вас в сексе. Во-вторых, старайтесь не слишком много думать во время секса и позволяйте своему телу делать то, что происходит естественным образом.

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