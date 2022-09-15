До смешного просто. Ученые рассказали, как вернуть секс в отношения

Исследование показало, что не нужно читать тонну литературы и бежать в магазин за новым нижним бельем — существует способ намного проще.

Related video

Не секрет, что со временем искра в отношениях может угасать. В длительных отношениях партнеры часто испытывают эмоциональную близость с партнером, а вот сексуальные отношения понемногу угасают, пишет Futurism.

Новое исследование ученых из Йоркского университета в Торонто показывает, что вовсе не обязательно перечитывать тонны статей о том, как "снова стать интересным" или "пробудить желание в партнере". На самом деле все гораздо проще.

В исследовании ученых приняли участие пары, находящиеся в отношениях в среднем десять лет. Тесты показали, что для страстных отношений между партнерами недостаточно лишь эмоциональной близости, необходимо еще и поддерживать "инаковость" партнера. Другими словами, ученые советуют посмотреть на вторую половину под другим углом.

Думаете это сложно? Ученые уверенны, что все гораздо проще, чем мы могли бы предположить. Исследователи выяснили, что для возвращения искры в отношения необходимо психологически дистанцироваться от партнера — другими словами узнать о нем нечто новое, чтобы он вновь нас удивил.

В ходе анализа ученые установили, что подобного эффекта можно добиться разными относительно простейшими способами. Психологи советуют заняться вместе чем-то новым — например, сходить на танцы или сходить на экскурсию в место, где никогда не были ранее. Более того, подойдет даже дискуссия на тему, в которой партнеры не сходятся во взглядах.

Ученые отмечают, что трюк по сути заключается в том, чтобы совместно погрузиться в новые, возможно сложные и необычные ситуации — это поможет, так сказать, освежить чувства и вернуть пыл в отношения.

Кстати, исследователи также проанализировали ответы пар и пришли к выводу, что даже совместный отпуск может внести новый виток в отношения — большинство пар заявили о том, что во время отдыха в новых декорациях секс был действительно лучше.

Один из авторов исследования Эми Мьюз, считает, что планирование и реализация таких относительно необычных свиданий может кому-то показаться рутиной, однако результаты говорят сами за себя — ощущение новизны разжигает огонь в длительных отношениях.

Напомним, ранее Фокус писал о сексе в космосе — как это будет и почему это важно для колонизаторов Марса.