Секс в космосе: как это будет и почему он важен для будущих колонизаторов Марса

В NASA признали необходимость изучения секса в космосе, так как по утверждению агентства, еще ни один человек не занимался им в условиях низкой гравитации.

Секс является важной составляющей человеческой жизни. Учитывая то, что в ближайшем будущем начнется колонизация Луны и Марса, нужно начать изучение сексуальной активности в космосе. И это касается не только профессиональных астронавтов, но и обычных людей, которые также полетят в космос и проведут там многие годы, считают ученые. Об этом пишет Daily Mail.

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Группа канадских ученых призвала космические агентства обратить особое внимание на изучение секса в космосе. Так как это будет критично важно для людей, которые полетят в далекие космические миссии. В NASA согласны с такой необходимостью.

Понимание того, как люди смогут заниматься сексом в условиях низкой гравитации и продолжать свой род в космосе, имеет важное значение для успеха будущих миссий, связанных с колонизацией Луны и Марса, говорят ученые из Университета Конкордия в Монреале, Канада.

По словам исследователей, в будущем в космос отправится все больше обычных людей, включая пары. Они будут находиться в космосе длительный срок, а значит нужно понять, каким образом они смогут заниматься там сексом. Хотя, по утверждению NASA, еще никто не занимался сексом в космосе, пришло время задуматься об этом.

[ + – ] Будущие колонизаторы Марса будут проводить длительное время в специальных помещениях и нужно понимать, насколько возможна физическая близость в этих условиях Фото: Daily Mail

"Если будет выявлена ​​необходимость более глубокого изучения репродуктивного здоровья человека в космосе, то мы начнем соответствующие исследования. Пока, что мы сконцентрированы на обеспечении общего здоровья астронавтов и их нормального психологического состояния", — говорится в заявлении NASA.

Неcмотря на то, что пока планов по изучению секса в коcмосе нет, в NASA говорят, что ситуация может измениться, чем ближе станет вопрос о полете на Марс.

Согласно прогнозам экспертов, путешествие на Марс займет от 7 до 9 месяцев в одну сторону. Также стоит учитывать то, что космические путешественники проведут на Красной планете более года на поверхности проживая под специальными куполами.

[ + – ] Путешествие на Марс займет от 7 до 9 месяцев в одну сторону Фото: Daily Mail

"Не исключено, что космические путешественники смогут даже зачать ребенка и родить его в космосе", — говорит Мария Сантагуида из Университета Конкордия.

По ее словам, то, насколько будет успешной та или иная миссия будет зависеть от состояния человеческих взаимоотношений. Особенно это касается физической близости. На МКС проводили небольшие исследования секса в космосе среди животных, но как люди могут заниматься там сексом неизвестно. И смогут ли они это делать вообще, также остается нерешенным вопросом, говорят ученые.

"Даже не понятно, смогут ли мужчины и женщины возбудиться в космосе, уже не говоря о самой близости. Скудные данные опытов на животных во-первых, не дают никаких точных результатов, а во-вторых нельзя применить эти данные к людям’, — утверждают канадские исследователи.

[ + – ] Неcмотря на заявление NASA, что на МКС секса нет, ходили слухи, что пара астронавтов в 1992 году все-таки занималась там сексом Фото: Daily Mail

Неcмотря на заявление NASA, что на МКС секса нет, ходили слухи, что пара астронавтов в 1992 году все-таки занималась там сексом. А российский астронавт Валерий Поляков, который провел 437 дней на станции "Мир" в 1990-х годах, говорит, что психологи посоветовали ему взять с собой секс-куклу, и что на станции есть фильмы для взрослых.