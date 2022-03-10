Секс у космосі: як це буде та чому він важливий для майбутніх колонізаторів Марса

У NASA визнали необхідність вивчення сексу в космосі, оскільки, за твердженням агентства, ще жодна людина не займалася ним в умовах низької гравітації.

Секс є важливою складовою людського життя. Враховуючи те, що в найближчому майбутньому розпочнеться колонізація Місяця та Марса, слід розпочати вивчення сексуальної активності в космосі. І це стосується не лише професійних астронавтів, а й звичайних людей, які також полетять у космос і проведуть там багато років, вважають науковці. Про це пише Daily Mail.

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Група канадських вчених закликала космічні агенції звернути особливу увагу на вивчення сексу в космосі. Тому що це буде критично важливим для людей, які полетять у далекі космічні місії. У NASA згодні з такою потребою.

Розуміння того, як люди зможуть займатися сексом в умовах низької гравітації та продовжувати свій рід у космосі, має важливе значення для успіху майбутніх місій, пов'язаних із колонізацією Місяця та Марса, кажуть учені з Університету Конкордія в Монреалі, Канада.

За словами дослідників, у майбутньому до космосу вирушить усе більше звичайних людей, включаючи пари. Вони будуть у космосі тривалий термін, отже, треба зрозуміти, як вони зможуть займатися там сексом. Хоча, за твердженням NASA, ще ніхто не займався сексом у космосі, настав час задуматися про це.

[ + – ] Майбутні колонізатори Марса проводитимуть тривалий час у спеціальних приміщеннях, і треба розуміти, наскільки можлива фізична близькість у цих умовах Фото: Daily Mail

"Якщо буде виявлено необхідність глибшого вивчення репродуктивного здоров'я людини в космосі, то ми почнемо відповідні дослідження. Поки що ми сконцентровані на забезпеченні загального здоров'я астронавтів і їхнього нормального психологічного стану", — йдеться в заяві NASA.

Незважаючи на те, що поки що планів із вивчення сексу в коcмосі немає, у NASA кажуть, що ситуація може змінитися, чим ближчим стане питання про політ на Марс.

За прогнозами експертів, подорож на Марс займе від 7 до 9 місяців в один бік. Також варто враховувати те, що космічні мандрівники проведуть на Червоній планеті понад рік на поверхні, проживаючи під спеціальними куполами.

[ + – ] Подорож на Марс займе від 7 до 9 місяців в один бік Фото: Daily Mail

"Не виключено, що космічні мандрівники зможуть навіть зачати дитину та народити її в космосі", — каже Марія Сантагуїда з Університету Конкордія.

За її словами, наскільки буде успішною та чи інша місія, залежатиме від стану людських стосунків. Особливо це стосується фізичної близькості. На МКС проводили невеликі дослідження сексу в космосі серед тварин, але як люди можуть займатися там сексом, невідомо. І чи зможуть вони це робити взагалі, також залишається невирішеним питанням, кажуть учені.

"Навіть не зрозуміло, чи зможуть чоловіки та жінки збудитися в космосі, вже не кажучи про саму близькість. Убогі дані дослідів на тваринах, по-перше, не дають жодних точних результатів, а по-друге, не можна застосувати ці дані до людей", — стверджують канадські дослідники.

[ + – ] Незважаючи на заяву NASA, що на МКС сексу немає, ходили чутки, що пара астронавтів у 1992 році таки займалася там сексом. Фото: Daily Mail

Незважаючи на заяву NASA, що на МКС сексу немає, ходили чутки, що пара астронавтів у 1992 році таки займалася там сексом. А російський астронавт Валерій Поляков, який провів 437 днів на станції "Мир" у 1990-х роках, каже, що психологи порадили йому взяти із собою секс-ляльку та що на станції є фільми для дорослих.