Секс у космосі: як це буде та чому він важливий для майбутніх колонізаторів Марса
У NASA визнали необхідність вивчення сексу в космосі, оскільки, за твердженням агентства, ще жодна людина не займалася ним в умовах низької гравітації.
Секс є важливою складовою людського життя. Враховуючи те, що в найближчому майбутньому розпочнеться колонізація Місяця та Марса, слід розпочати вивчення сексуальної активності в космосі. І це стосується не лише професійних астронавтів, а й звичайних людей, які також полетять у космос і проведуть там багато років, вважають науковці. Про це пише Daily Mail.
Група канадських вчених закликала космічні агенції звернути особливу увагу на вивчення сексу в космосі. Тому що це буде критично важливим для людей, які полетять у далекі космічні місії. У NASA згодні з такою потребою.
Розуміння того, як люди зможуть займатися сексом в умовах низької гравітації та продовжувати свій рід у космосі, має важливе значення для успіху майбутніх місій, пов'язаних із колонізацією Місяця та Марса, кажуть учені з Університету Конкордія в Монреалі, Канада.
За словами дослідників, у майбутньому до космосу вирушить усе більше звичайних людей, включаючи пари. Вони будуть у космосі тривалий термін, отже, треба зрозуміти, як вони зможуть займатися там сексом. Хоча, за твердженням NASA, ще ніхто не займався сексом у космосі, настав час задуматися про це.
"Якщо буде виявлено необхідність глибшого вивчення репродуктивного здоров'я людини в космосі, то ми почнемо відповідні дослідження. Поки що ми сконцентровані на забезпеченні загального здоров'я астронавтів і їхнього нормального психологічного стану", — йдеться в заяві NASA.
Незважаючи на те, що поки що планів із вивчення сексу в коcмосі немає, у NASA кажуть, що ситуація може змінитися, чим ближчим стане питання про політ на Марс.
За прогнозами експертів, подорож на Марс займе від 7 до 9 місяців в один бік. Також варто враховувати те, що космічні мандрівники проведуть на Червоній планеті понад рік на поверхні, проживаючи під спеціальними куполами.
"Не виключено, що космічні мандрівники зможуть навіть зачати дитину та народити її в космосі", — каже Марія Сантагуїда з Університету Конкордія.
За її словами, наскільки буде успішною та чи інша місія, залежатиме від стану людських стосунків. Особливо це стосується фізичної близькості. На МКС проводили невеликі дослідження сексу в космосі серед тварин, але як люди можуть займатися там сексом, невідомо. І чи зможуть вони це робити взагалі, також залишається невирішеним питанням, кажуть учені.
"Навіть не зрозуміло, чи зможуть чоловіки та жінки збудитися в космосі, вже не кажучи про саму близькість. Убогі дані дослідів на тваринах, по-перше, не дають жодних точних результатів, а по-друге, не можна застосувати ці дані до людей", — стверджують канадські дослідники.
Незважаючи на заяву NASA, що на МКС сексу немає, ходили чутки, що пара астронавтів у 1992 році таки займалася там сексом. А російський астронавт Валерій Поляков, який провів 437 днів на станції "Мир" у 1990-х роках, каже, що психологи порадили йому взяти із собою секс-ляльку та що на станції є фільми для дорослих.