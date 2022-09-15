До кумедного просто. Вчені розповіли, як повернути секс у стосунки

Дослідження показало, що не потрібно читати тонну літератури та бігти в магазин за новою білизною — існує набагато простіший спосіб.

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Не секрет, що згодом іскра в стосунках може згасати. У тривалих стосунках партнери часто відчувають емоційну близькість із партнером, а ось сексуальні стосунки потроху згасають, пише Futurism.

Нове дослідження вчених із Йоркського університету в Торонто показує, що зовсім не обов'язково перечитувати тонни статей про те, як "знову стати цікавим" або "пробудити бажання в партнері". Насправді все набагато простіше.

У дослідженні вчених взяли участь пари, які перебувають у стосунках у середньому десять років. Тести показали, що для пристрасних стосунків між партнерами недостатньо лише емоційної близькості, необхідно ще й підтримувати "інакшість" партнера. Іншими словами, вчені радять подивитися на другу половину під іншим кутом.

Думаєте, це складно? Вчені впевнені, що все набагато простіше, ніж ми могли б припустити. Дослідники з'ясували, що для повернення іскри в стосунки необхідно психологічно дистанціюватися від партнера — тобто дізнатися про нього щось нове, щоб він знову нас здивував.

У ході аналізу вчені встановили, що такого ефекту можна досягти різними щодо найпростішими способами. Психологи радять зайнятися разом чимось новим — наприклад, сходити на танці чи сходити на екскурсію в місце, де ніколи не були раніше. Крім того, підійде навіть дискусія на тему, де партнери не сходяться в поглядах.

Учені відзначають, що трюк по суті полягає в тому, щоб спільно поринути в нові, можливо, складні та незвичайні ситуації — це допоможе, так би мовити, освіжити почуття та повернути запал у стосунки.

До речі, дослідники також проаналізували відповіді пар і дійшли висновку, що навіть спільна відпустка може внести новий виток у стосунки — більшість пар заявили про те, що під час відпочинку в нових декораціях секс був справді кращим.

Один із авторів дослідження Емі М'юз вважає, що планування та реалізація таких дещо незвичайних побачень може комусь здатися рутиною, проте результати говорять самі за себе — відчуття новизни розпалює вогонь у тривалих стосунках.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про секс у космосі — як це буде й чому це важливо для колонізаторів Марса.