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Технології та наука

Додати перчинки. Вчені назвали 5 способів покращити секс у День святого Валентина

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Фото: Kaspars Grinvalds/Canva | Секс може бути гарний, але його завжди можна зробити ще кращим

Дослідники вважають, що наука без перебільшень допоможе зробити секс ще кращим.

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Секс може бути прекрасним, але він також може бути дуже складним. Можливо, наука — останнє, про що ми могли б подумати в момент зближення, проте вчені наполягають, що нам є чого повчитися, пише Science Alert.

Наука про секс є широкою сферою досліджень, що охоплюють багато аспектів людської сексуальності, від фізіологічних до психологічних і соціальних факторів, які впливають на нашу сексуальну поведінку.

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За десятиліття вчені змогли пролити світло на різні способи покращити сексуальний досвід, і тепер, у День усіх закоханих, Шанталь Готьє, викладач і фахівець із сексу та стосунків у Вестмінстерському університеті, назвав 5 дієвих способів покращити секс за допомогою науки.

Збудження та бажання

Ці два чинники, мабуть, грають вирішальну роль людської сексуальності. По-перше, збудження є необхідним компонентом сексуальної активності й може бути викликане цілою низкою факторів, включаючи дотики, візуальні сигнали та психологічні фактори. По-друге, бажання, яке належить до спонукання чи мотивації до сексуальної активності.

Збудження та бажання — складні явища, і на них може вплинути безліч факторів, зокрема біологічні, психологічні та навіть фактори навколишнього середовища.

У 1960-х року Вільям Мастерс і Вірджинія Джонсон були відомі своїми суперечливими дослідженнями фізіології людської сексуальності й розробили цикл сексуальної реакції, який включає стадії емоційних і фізичних змін, коли людина збуджується під час сексуально-стимулюючих дій. Як правило, ці фази включають:

  • бажання;
  • збудження;
  • оргазм;
  • завершення (повернення до нормального стану).

Дослідження показують, що чоловіки та жінки по-різному переживають ці фази. Одна з основних причин полягає в тому, що жінки складніше реагують на сексуальні стимули, оскільки вони більш схильні до психологічних і емоційних сигналів, таких як динаміка спілкування та стосунків.

Також наука свідчить про те, що збудження та бажання взаємопов'язані, проте працюють вони по-різному. Наприклад, чоловіки виявляють ознаки фізичного збудження, але це зовсім не означає, що зараз вони обов'язково почуваються збудженими або бажають сексу. Так само у жінок може не бути бажання сексу, але воно може з'явитися до або після збудження.

Відкрите спілкування

Учені зазначають, що одним із аспектів сексуального досвіду є спілкування. Дослідження показують, що пари, які відкрито й регулярно говорять про сексуальні уподобання, з більшою ймовірністю отримують більше сексуальне задоволення.

Щоб покращити спілкування, дослідники радять чесно та відкрито говорити з партнером про свою сексуальність. Оскільки секс може бути різним, не соромтеся говорити з партнером про те, що вас збуджує, чого ви побоюєтеся або що вам не подобається.

Додати перчинки

Дослідження показують, що додавання гострих відчуттів та різноманітних стимуляцій і технік може дуже суттєво покращити ваше сексуальне життя. А тому подумайте над тим, щоб урізноманітнити ваш секс за допомогою:

  • нових поз;
  • ручної стимуляції;
  • мастурбації;
  • оральної стимуляції.

Крім того, дослідники радять спробувати кілька інших речей, які можуть поліпшити ваш секс, у тому числі:

  • рольові ігри;
  • БДСМ-практики;
  • секс із іграшками;
  • чуттєвий масаж;
  • використання змазок;
  • тантричний секс;
  • мастурбація перед партнером;
  • перегляд еротичного порно.

Зазначимо, що перед тим, як пробувати щось нове, важливо отримати взаємну згоду й обговорити кордони одне одного.

Уважність

Дослідження показують, що уважність, стан усвідомлення цього моменту, позитивно впливає на сексуальний досвід. Підвищуючи усвідомленість і увагу до відчуттів у тілі, усвідомленість здатна значно посилити сексуальне збудження та бажання.

Існує кілька способів включити свідомість у сексуальний досвід. Один із них полягає в тому, щоб зосередитися на моменті, звернути увагу на відчуття в тілі під час сексуальної активності.

Управління очікуваннями

Важливо розуміти, що секс складний і багатогранний. Проте культурні норми та релігійні переконання часто здатні впливати на наше ставлення до сексуальної поведінки та задоволення. Наприклад, деякі з них розглядають секс виключно як репродуктивний акт, а отже, обмежує вираження нашої сексуальності.

Незалежно від наших уявлень про секс важливо відчувати себе комфортно у власному тілі. По-перше, важливо прийняти своє тіло та полюбити його таким, яким воно є. Це значно допоможе вам у сексі. По-друге, намагайтеся не надто багато думати під час сексу й дозволяйте своєму тілу робити те, що відбувається природним чином.

Раніше Фокус писав про те, що вчені розповіли, як повернути секс у стосунки.