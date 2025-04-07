Сім'я, житло чи патріотизм: що змушує жінок залишатися в Україні

Більшість жінок, які проживають в Україні, прагнуть залишатися як у країні, так і у своєму населеному пункті. Майже половина опитаних вважає це важливим: 45% — для України загалом і 40% — для свого міста чи села. Водночас лише 6% жінок заявили, що їм не важливо залишатися в Україні, а 11% зазначили, що для них не має значення проживання у своєму населеному пункті.

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Про це йдеться в дослідженні Центру економічної стратегії спільно з Інститутом поведінкових досліджень при American University Kyiv.

Виявилося, що 79% опитаних респондентів вважають важливим залишатися в країні.

Інфографіка: Центр економічної стратегії

Бажання залишитися в Україні пов'язане з фінансовим станом: що вищий дохід, то більше жінок прагнуть залишитися. Наприклад, 85% жінок із категорії "ні в чому собі не відмовляємо" планують залишитися, тоді як серед тих, хто зазнає труднощів із купівлею продуктів, цей показник становить лише 67%.

Головною причиною залишитися для більшості опитаних (91%) стала сім'я.

На другому місці — відповідь "це моя країна", а на третьому — "у мене тут житло".

Інфографіка: Центр економічної стратегії

66% опитаних заявили, що не планують залишати країну, тоді як 20% хотіли б виїхати, але не мають такої можливості. Жінки, які вже мали досвід виїзду за кордон і повернення, на 14% частіше розглядають варіант повторного від'їзду.

До груп, які частіше схильні до виїзду, входять молоді жінки віком 18-29 років, а також ті, хто не перебуває у шлюбі або розлучені. Наявність дітей, їхня кількість та кількість дорослих у домогосподарстві не мають значного впливу на наміри залишити країну.

Основна причина еміграції — бажання досягти фінансової стабільності та безпеки. До того ж 63% жінок вважають, що діти за кордоном матимуть кращі умови для розвитку.

Інфографіка: Центр економічної стратегії

Лише 30% учасників опитування заявили, що готові переїхати заради поліпшення доступу до медичних послуг. Основною перешкодою для переїзду є психологічний аспект. Понад 60% респондентів не хочуть починати життя з нуля, адаптуватися до нової культури або стикатися з невизначеністю.

Вплив громадської думки з боку тих, хто залишився, не відіграє суттєвої ролі — лише 12% жінок вказали його як важливий фактор.

Нагадаємо, що чоловіки віком від 18 до 60 років за кордоном можуть оформити паспорт громадянина України або документ для виїзду за кордон без фізичного пред'явлення військово-облікового документа. Про відповідні зміни стало відомо 1 квітня.

Додамо, що доктор філософських наук, професор, проректор Європейського університету Сергій Ягодзінський 6 квітня в ефірі телеканалу Київ24 висловив думку, що українські підлітки віком 15-17 років, які виїхали за кордон разом із батьками, не повернуться назад, адже адаптувалися до нових умов життя. Натомість держава має зробити "все необхідне", щоб "не відштовхнути дітей" через бажання повернути сім'ї назад і "посадити фізично" студентів за парти.