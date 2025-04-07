Семья, жилье или патриотизм: что заставляет женщин оставаться в Украине

Большинство женщин, проживающих в Украине, стремятся оставаться как в стране, так и в своем населенном пункте. Почти половина опрошенных считает это важным: 45% — для Украины в целом и 40% — для своего города или села. В то же время лишь 6% женщин заявили, что им не важно оставаться в Украине, а 11% отметили, что для них не имеет значения проживание в своем населенном пункте.

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Об этом говорится в исследовании Центра экономической стратегии совместно с Институтом поведенческих исследований при American University Kyiv.

Оказалось, что 79% опрошенных респондентов считают важным оставаться в стране.

Инфографика: Центр экономической стратегии

Желание остаться в Украине связано с финансовым состоянием: чем выше доход, тем больше женщин стремятся остаться. Например, 85% женщин из категории "ни в чем себе не отказываем" планируют остаться, в то время как среди тех, кто испытывает трудности с покупкой продуктов, этот показатель составляет лишь 67%.

Главной причиной остаться для большинства опрошенных (91%) стала семья.

На втором месте – ответ "это моя страна", а на третьем – "у меня здесь жилье".

Инфографика: Центр экономической стратегии

66% опрошенных заявили, что не планируют покидать страну, в то время как 20% хотели бы уехать, но не имеют такой возможности. Женщины, которые уже имели опыт выезда за границу и возвращения, на 14% чаще рассматривают вариант повторного отъезда.

В группы, чаще склонные к выезду, входят молодые женщины в возрасте 18-29 лет, а также те, кто не состоит в браке или разведены. Наличие детей, их количество и количество взрослых в домохозяйстве не оказывают значительного влияния на намерения покинуть страну.

Основная причина эмиграции – желание достичь финансовой стабильности и безопасности. К тому же 63% женщин считают, что дети за рубежом будут иметь лучшие условия для развития.

Инфографика: Центр экономической стратегии

Только 30% участников опроса заявили, что готовы переехать ради улучшения доступа к медицинским услугам. Основным препятствием для переезда является психологический аспект. Более 60% респондентов не хотят начинать жизнь с нуля, адаптироваться к новой культуре или сталкиваться с неопределенностью.

Влияние общественного мнения со стороны оставшихся не играет существенной роли — лишь 12% женщин указали его как важный фактор.

Напомним, что мужчины в возрасте от 18 до 60 лет за рубежом могут оформить паспорт гражданина Украины или документ для выезда за границу без физического предъявления военно-учетного документа. О соответствующих изменениях стало известно 1 апреля.

Добавим, что доктор философских наук, профессор, проректор Европейского университета Сергей Ягодзинский 6 апреля в эфире телеканала Киев24 высказал мнение, что украинские подростки в возрасте 15-17 лет, выехавшие за границу вместе с родителями, не вернутся обратно, ведь адаптировались к новым условиям жизни. Зато государство должно сделать "все необходимое", чтобы "не оттолкнуть детей" из-за желания вернуть семьи обратно и "посадить физически" студентов за парты.