Брітні Спірс помирилася зі своїм ексбойфрендом Полом Солізом (фото)

Пара провела разом День закоханих. Зокрема, артистка підтримує хороші стосунки з дітьми обранця.

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43-річна американська співачка Брітні Спірс і її колишній бойфренд Пол Соліз, 37, помирилися. Пару помітили разом у День святого Валентина. Про це пише Daily Mail.

Зірка сцени сиділа на пасажирському сидінні чорної машини свого хлопця. Брітні носила білу блузку, чорний чокер і одягала капелюх з широкими крисами в деякі моменти.

Під час прогулянки вона також зробила макіяж, включаючи темну підводку для очей і помаду.

Брітні Спірс та Пол Соліз

Це сталося через кілька днів після того, як стало відомо, що Брітні та Пол відновили свій роман через сім місяців після розриву.

Співачка і її обранець почали зустрічатися у 2023 році після того, як вона найняла його для виконання обов'язків з обслуговування її багатомільйонного особняка. Це сталося на тлі новин про розлучення Брітні із Семом Асгарі після року шлюбу.

У Пола Соліза дев'ятеро дітей, троє з яких у нього з Ніколь Мансіллою, яка офіційно подала на розлучення з ним у жовтні 2024 року після восьми років шлюбу. Ексбойфренд Брітні Спірс опікується трьома спадкоємцями: Трістаном, 10, Діланом, 8, і Ніколасом, він же "Сонні", 6. Брітні підтримує хороші стосунки зі спадкоємцями Соліза.

За словами інсайдерів, позашляховик Пола співачка подарувала йому лише через місяць їхніх стосунків.

Нагадаємо, Брітні Спірс уперше за два роки воззʼєдналася із синами.

Також Фокус писав про евакуацію Брітні Спірс через пожежі в Лос-Анджелесі.