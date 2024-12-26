Брітні Спірс уперше за два роки зустрілася із синами (фото, відео)

Шон та Джейден навідали маму на Різдво. Втім, співачка показала лише меншого спадкоємця.

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Американська співачка Брітні Спірс воззʼєдналася із синами вперше за тривалий час. Сімейними кадрами артистка поділилася в Instagram.

Брітні показала зустріч з молодшим сином Джейденом від колишнього чоловіка Кевіна Федерлайна.

18-річний син зірки зустрів з нею Різдво. В емоційному дописі Спірс зізналася, що була дуже щаслива провести велике свято в родинному колі. Співачка зізналася, що до неї приїхав також її старший син, 19-річний Шон. Втім, вона так і не показала його.

"Найкраще Різдво у моєму житті!!! Я не бачила своїх хлопців 2 роки!!! Сльози радості і буквально в шоці, коли буквально щодня божеволіла, а зараз переповнена коханням і благословенням!!! У мене немає слів, дякую тобі, Ісусе!!!" — написала Брітні.

На відео вона обіймала та цілувала свого спадкоємця.

Брітні Спірс із сином Джейденом Фото: Instagram/britneyspears

Чутки про возз'єднання Брітні Спірс та її синів почали ходити після того, як вони розмовляли по телефону на День матері 2024. Адвокат Кевіна Марк Вінсент Каплан визнав, що возз'єднання сім'ї було складним і потребувало часу.

Брітні Спірс із сином Джейденом Фото: Instagram/britneyspears

Колишній чоловік артистки Кевін Федерлайн перевіз Шона Престона, Джейдена та інших своїх дітей на Гаваї в серпні 2023 року після того, як його дружина Вікторія Прінс влаштувалася там тренером з волейболу.

Останні роки між Брітні та її двома дітьми були доволі напружені стосунки.

Брітні Спірс із сином Джейденом

Нагадаємо, Брітні Спірс знайшла спільну мову із синами.

Також Фокус писав про новий бізнес Брітні Спірс.