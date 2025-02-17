Бритни Спирс помирилась со своим экс-бойфрендом Полом Солизом (фото)

Пара провела вместе День влюбленных. В частности, артистка поддерживает хорошие отношения с детьми избранника.

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43-летняя американская певица Бритни Спирс и ее бывший бойфренд Пол Солиз, 37, помирились. Пару заметили вместе в День святого Валентина. Об этом пишет Daily Mail.

Звезда сцены сидела на пассажирском сиденье черной машины своего парня. Бритни носила белую блузку, черный чокер и надевала шляпу с широкими полями в некоторые моменты.

Во время прогулки она также сделала макияж, включая темную подводку для глаз и помаду.

Бритни Спирс и Пол Солиз

Это произошло через несколько дней после того, как стало известно, что Бритни и Пол возобновили свой роман спустя семь месяцев после разрыва.

Певица и ее избранник начали встречаться в 2023 году после того, как она наняла его для выполнения обязанностей по обслуживанию ее многомиллионного особняка. Это произошло на фоне новостей о разводе Бритни с Сэмом Асгари после года брака.

У Пола Солиза девять детей, трое из которых у него с Николь Мансиллой, которая официально подала на развод с ним в октябре 2024 года после восьми лет брака. Экс-бойфренд Бритни Спирс опекает трех наследников: Тристаном, 10, Диланом, 8, и Николасом, он же "Сонни", 6. Бритни поддерживает хорошие отношения с наследниками Солиза.

По словам инсайдеров, внедорожник Пола певица подарила ему лишь спустя месяц их отношений.

Напомним, Бритни Спирс впервые за два года воссоединилась с сыновьями.

Также Фокус писал об эвакуации Бритни Спирс из-за пожаров в Лос-Анджелесе.