44-річна незаймана жінка у першу шлюбну ніч усвідомила, що не може займатися коханням

Сара Джонс-Грін з Лондона, Велика Британія, чекала понад чотири десятиліття, щоб вперше тілесно зблизитись зі своїм чоловіком. У першу шлюбну ніч жінка несподівано виявила, що це не можливо через рідкісну патологію, яку можна усунути тільки шляхом медичного втручання.

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Про це повідомляє видання New York Post.

"Раніше я не знала про цей стан. Вперше зрозуміла, що щось не так, коли ми з Мартіном спробували бути близькими. Я так довго цього чекала. Просто хотіла відчути те, що відчувають інші. Це надзвичайно розчаровує — тепер я почуваюся дуже пригніченою", — поділилася 44-річна Сара.

Особливий фізичний стан

Після невдалої спроби у першу шлюбну ніч наприкінці вересня 2024 року, жінка звернулася до лікаря. Шляхом медичної діагностики вдалось встановити, що у пацієнтки мікроперфорована дівоча пліва — аномалія, при якій тканина надзвичайно товста і має лише один малий отвір, що унеможливлює інтимну близькість.

Сара Джонс-Грін зі своїм чоловіком Фото: SWNS

"Лікар запропонував мені розширювачі, але вони надто болісні, як на мене, тому я збираюся на операцію. Процедура в приватній клініці коштуватиме близько $1288. Дуже хвилююся. Хочу створити сім'ю якомога швидше, але без хірургічного втручання нічого не вийде", — пояснює британка.

Чоловік поставився з розумінням

Сара зустріла свого теперішнього чоловіка, 44-річного маркетолога Мартіна Гріна, у 2020 році. Ще до першого побачення вона заявила залицяльнику, що має наміри зберегти цноту до шлюбу — і той поставився до цього з розумінням.

"Я чекала чотири роки, щоб бути з ним близькою. Мартін весь цей час проявляв турботу — ми обговорили це, коли ще спілкувалися в Bumble", — розповіла вона.

Рішення не мати інтимної близькості до шлюбу, за словами жінки, пов'язане з її християнським вихованням та особистими переконаннями.

"Я вважаю це чимось особливим. Не хотіла віддаватися кому попало. Моя мама, Памела, також чекала до заміжжя — і після того, як вона померла від раку підшлункової залози у віці 72 років, я була ще більш рішуче налаштована зробити так, щоб вона мною пишалася", — каже Джонс-Грін.

Зараз вона очікує на хірургічну процедуру, що дозволить їй нарешті розпочати сімейне життя.

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