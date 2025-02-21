Чоловік одружився з жінкою, яку переїхав на авто два роки тому (фото)

Спершу чоловік не хотів починати стосунки, хвилюючись через значну різницю у віці, але одного разу таки погодився піти з жінкою у кіно, аби загладити свою провину.

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36-річний чоловік з прізвищем Лі нещодавно побралися зі своєю 23-річною коханою у центральній китайській провінції Хунань. Пара "зустрілась" у грудні 2023 року: він був водієм автомобіля, який потрапив в ДТП, а вона — жертвою. Про це пише видання SCMP.

Повідомляється, що в результаті аварії Лі збив невідому жінку, яка їхала на електровелосипеді. Водій одразу ж вибіг із машини, щоби перевірити, чи вона жива. Постраждала, у якої пізніше діагностували перелом ключиці, сказала "Не хвилюйтеся" й прийняла його щиросердні вибачення.

Чоловік збив свою майбутню дружину Фото: QQ

Після цього Лі щодня ходив у лікарню, щоб доглядати за жертвою ДТП, яка нещодавно закінчила університет і працює у магазині чаю. Пара ділилась особистими історіями. Всього через три тижні після аварії постраждала зізналася водію у коханні.

Спершу чоловік не хотів починати стосунки, хвилюючись через значну різницю у віці, але одного разу таки погодився піти з нею в кіно, аби загладити свою провину.

У вересні минулого року жінка завагітніла, а у лютому пара одружилася, хоча ніхто з них не планував шлюбу в найближчій перспективі. Лі зараз живе з родиною дружини, "бо це ближче до роботи". Він стверджує, що теща дуже добре до нього ставляться й навіть не вимагала викупу за наречену — 188 тисяч юанів ($26 тисяч), знаючи, що у нього є борги, натомість попросила інвестувати ці гроші у бізнес.

У вересні минулого року жінка завагітніла, а у лютому пара одружилася Фото: QQ

Лі додав, що ДТП, в якій постраждала його нинішня дружина, була вже шостою за два місяці, але, як не дивно, останньою з моменту їхнього знайомства.

Нагадаємо, 27-річна Есте поділилася своїм розчаруванням через те, що чоловік, з яким вона ходила на перше побачення, запропонував розділити рахунок наприкінці вечора. А от 38-річна інфлюенсерка Сюзан Мутесі витратила 100 000 фунтів стерлінгів ($126 тис.) на побачення в надії знайти коханого, і в кінці зрозуміла несподівану для себе річ.