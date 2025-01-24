43-річний чоловік одружився з 88-річною жінкою, яку кохав все життя (фото)

Закохані готуються відсвяткувати 20-ту річницю весілля. Вони досі такі ж щасливі, як і раніше, поділяючи пристрасть одне одного до мистецтва та творчості.

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Пара з 45-річною різницею у віці, Адріан Нарваес та Делія Лукес, нещодавно розповіли про історію свого міцного кохання. Чоловік, якому зараз 43 роки, вперше зустрів майбутню наречену на художній виставці 1998 року, коли йому було 16, а їй — 61. Спочатку це була звичайна дружба, яка ґрунтувалась на творчих інтересах. Делія захоплювалася живописом, а Адріан любив писати вірші та оповідання. Про те, як між ними зародилися почуття, пише видання The Mirror.

Кохання у таємниці

Після першої зустрічі пара підтримувала зв'язок, обмінюючись листами, які зберігають й донині. З роками їхня дружба переросла у романтичні стосунки й, зрештою, Адріан зізнався давній подрузі в коханні.

Протягом довгих дванадцяти місяців вони вирішили тримати свій роман у таємниці, зустрічаючись лише зрідка, щоб пограти в карти або випити в компанії одне одного.

18 березня 2005 року Адріан і Делія вирішили узаконити свої стосунки й одружилися Фото: Adrián Narváez

Як розповіла Делія місцевій пресі, не всі були в захопленні від їхньої любові.

"Батько зрозумів мене одразу, але мама не хотіла нічого знати. Вона не розуміла, що ми можемо кохати одне одного, попри різницю у віці. Спочатку робила все можливе, щоб нас розлучити", — каже Адріан, який разом з обраницею живе у Рівадавії (Аргентина).

Почуття перемогли

Врешті-решт кохання перемогло. 18 березня 2005 року Адріан і Делія вирішили узаконити свої стосунки й одружилися. Нарваес, якого ніколи не приваблювали жінки його віку, розповів: "Я ніколи не соромився різниці у віці. Чесно кажучи, я цього не помічаю".

Адріан Нарваес та Делія Лукес готуються відсвяткувати 20-ту річницю весілля Фото: Adrián Narváez

У 2009 році Делія перенесла вісім операцій, бо мала проблеми зі стегном, коліном, очима та жовчним міхуром. Нещодавно її знову госпіталізували через аритмію. На щастя, жінка вже одужала.

Зараз закохані готуються відсвяткувати 20-ту річницю весілля. Вони досі такі ж щасливі, як і раніше, поділяючи пристрасть одне одного до мистецтва та творчості.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що смертельно хворий Джон МакМехон, колишній помічник менеджера міської ради Глазго (Велика Британія), за лічені місяці до смерті побрався з "коханням всього свого життя". Весілля пари відбулось у місцевому хоспісі Марії Кюрі.

Крім того, співачка Джилліан Лавін із США пожертвувала своєю кар'єрою, витратила всі заощадження й проїхала через пів країни заради кохання, а потім дізналась, що партнер її покинув.