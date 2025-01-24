43-летний мужчина женился на 88-летней женщине, которую любил всю жизнь (фото)

Влюбленные готовятся отпраздновать 20-ю годовщину свадьбы. Они до сих пор так же счастливы, как и раньше, разделяя страсть друг друга к искусству и творчеству.

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Пара с 45-летней разницей в возрасте, Адриан Нарваес и Делия Лукес, недавно рассказали об истории своей крепкой любви. Мужчина, которому сейчас 43 года, впервые встретил будущую невесту на художественной выставке 1998 года, когда ему было 16, а ей — 61. Сначала это была обычная дружба, которая основывалась на творческих интересах. Делия увлекалась живописью, а Адриан любил писать стихи и рассказы. О том, как между ними зародились чувства, пишет издание The Mirror.

Любовь в тайне

После первой встречи пара поддерживала связь, обмениваясь письмами, которые хранят и по сей день. С годами их дружба переросла в романтические отношения и, в конце концов, Адриан признался давней подруге в любви.

В течение долгих двенадцати месяцев они решили держать свой роман в тайне, встречаясь лишь изредка, чтобы поиграть в карты или выпить в компании друг друга.

18 марта 2005 года Адриан и Делия решили узаконить свои отношения и поженились Фото: Adrián Narváez

Как рассказала Делия местной прессе, не все были в восторге от их любви.

"Отец понял меня сразу, но мама не хотела ничего знать. Она не понимала, что мы можем любить друг друга, несмотря на разницу в возрасте. Сначала делала все возможное, чтобы нас разлучить", — говорит Адриан, который вместе с избранницей живет в Ривадавии (Аргентина).

Чувства победили

18 марта 2005 года Адриан и Делия решили узаконить свои отношения и поженились. Нарваес, которого никогда не привлекали женщины его возраста, рассказал: "Я никогда не стеснялся разницы в возрасте. Честно говоря, я этого не замечаю".

Адриан Нарваэс и Делия Лукес готовятся отпраздновать 20-ю годовщину свадьбы Фото: Adrián Narváez

В 2009 году Делия перенесла восемь операций, ведь имела проблемы с бедром, коленом, глазами и желчным пузырем. Недавно ее снова госпитализировали из-за аритмии. К счастью, женщина уже выздоровела.

Сейчас влюбленные готовятся отпраздновать 20-ю годовщину свадьбы. Они до сих пор так же счастливы, как и раньше, разделяя страсть друг друга к искусству и творчеству.

Напомним, ранее Фокус писал, что смертельно больной Джон МакМехон, бывший помощник менеджера городского совета Глазго (Великобритания), за считанные месяцы до смерти женился на "любви всей своей жизни". Свадьба пары состоялась в местном хосписе Марии Кюри.

Кроме того, певица Джиллиан Лавин из США пожертвовала своей карьерой, потратила все сбережения и проехала через полстраны ради любви, а потом узнала, что партнер ее бросил.