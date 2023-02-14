К 14 февраля директор Одесского зоопарка спел о любви к шиншилле и горилле (видео)

Игорь Беляков в ролике ко Дню всех влюбленных поцеловал морскую свинку и накормил коз розами, а женщин попросил его не обольщать.

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КУ "Одесский зоопарк" опубликовала видеопоздравления ко Дню всех влюбленных. Директор зоопарка Игорь Беляков снялся в главной роли: в течение трех минут он без сомнений выбирал животных в кадре и игнорировал ухаживания дам.

Видео на странице зоопарка подписали просто: "С Днем влюбленных".

По сюжету главный герой никак не реагирует и на заигрывание женщин. Вкусные блюда, дорогие автомобили, пышные фигуры, нежные прикосновения и даже свежие цветы его не волнуют, ведь сердце его занято животными.

[ + – ] Женщина пытается соблазнить героя видео Фото: Скрин видео

Игорь Беляков в роли желаемого для всех героинь кавалера отгоняет женщин и уделяет внимание животным: от волков до собак. Букет розовых роз, подаренных влюбленной барышней, он скармливает козе.

[ + – ] Главный герой выбирает животных Фото: Скрин видео

В конце ролика директор лезет на дерево с надеждой спастись от ухаживаний, однако не помогает и это.

[ + – ] За директором Одесского зоопарка ухаживает женщина Фото: Скрин видео

Около десятка женщин гонятся за ним в зоопарке, пока Беляков не падает без сил. По сюжету видео герой просыпается посреди улицы весь в губной помаде, к нему подходит прохожий и говорит: "Я в восторге от твоей методики". Видео завершается довольной улыбкой на расцелованном лице.

[ + – ] Удовлетворен главный герой после многочисленных поцелуев Фото: Скрин видео

Видеоряд сопровождается песней, записанной директором зоопарка. Авторские слова наложили на известную мелодию песни Venus рок-группы Shocking Blue.

"Я люблю попугаев и волков, хорьков, орлов и ежей, так что вы меня не обольщайте, потому что сердце мое занято. Влюбляюсь я так часто и громко: в шиншиллу, в гориллу, шею мангуста", — поет Игорь Беляков.

[ + – ] Главный герой не обращает внимание на ухаживания и выбирает грызуна Фото: Скрин видео

Кроме оригинального поздравления Одесский зоопарк приготовил конкурс "Пара года — 2023". В зоопарке определили троих победителей, которых в награду показательно накормили.

"На первом месте, с большим отрывом, пара белых львов. Второе место занимает пара енотов-полоскунов. За третье место боролись пара лам и белок обычных, но все же с небольшим отрывом лидирует пара белок", — сообщили в зоопарке.

Все пары животных получили вкусные подарки, за чем могли наблюдать посетители зоопарка.

Также на странице зоопарка опубликовали видео, где утка щиплет мех кота. Снятые нежности животных подписали: "Зимняя любовь от жителей Одесского зоопарка".

Оригинальные приветствия уже стали традицией в Одесском зоопарке. Директор уже снимался в праздничных видео — новогодних. В видео к приходу 2022 года, как сообщал Фокус, Игорь Беляков появился в образе тигра. Беляков в ярком костюме бегал за посетителями зоопарка, пока его героя не усыпили. В конце видео главный герой появился с винтовкой и заиграл на аккордеоне.

С наступлением 2021 года Одесский зоопарк также поздравлял праздничное видео. Тогда директор снялся в костюме быка, введшего корову у конкурента. После дуэли с другим быком главный герой и символ года забрал любимую, а у теперь одинокого оппонента увеличились рога.