В клипе мужчина в костюме символа грядущего года гоняется за посетителями зоопарка, хватает их за разные части тела, а в конце его усыпляют служащие заведения.

Одесский зоопарк необычно поздравил своих посетителей с наступающим новым годом. На странице организации появился музыкальный клип, где в главной роли символа 2022 года — Тигра — снялся директор зоопарка Игорь Беляков.

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Сюжет клипа весьма неоднозначен, как и концовка, остающаяся открытой. Видеоряд, представленный зрителю, повествует о мужских спорах, бесчинстве в Одесском зоопарке и совместной игре на аккордеоне.

При этом, видео на Youtube имеет странное название: "Новорічний Кліп 2022 ок".

В прологе, который предшествует музыкальному творению, мужчина средних лет подходит к байкеру на мотоцикле и у них завязывается разговор о музыкальных инструментах. Байкер заявляет, что если мужчина сумеет сыграть на аккордеоне, то он ему его подарит. В ответ мужчина заявляет, (апеллируя к персонажу Арнольда Шварцнеггера в фильме "Терминатор") что ему нужны одежда, обувь и мотоцикл байкера.

Далее в клипе показывается человек в вольере, одетый в маску и костюм тигра. Ему удается перелезть через ограду и он начинает бегать по зоопарку, пугая посетителей и хватая их за разные части тела. В результате беспорядков вызванный ветеринар стреляет в персонажа снотворным, после чего служащие зоопарка снимают с него маску. Хулиганом оказывается мужчина, споривший с байкером.

Затем к зверочеловеку подходит обиженная им посетительница парка, берет у санитара пневморужье со снотворным и осуществляет контрольный выстрел в голову. Зрителю остается непонятным — это бесчинствовал человек в костюме тигра, либо это некая аллюзия к настоящему животному, тоскующему по дикой природе.

В заключительной части клипа выживший седовласый мужчина, беседовавший с байкером и бесчинствующий в зоопарке, уже одет в пиджак. Вместе с какой-то женщиной они с разных концов неприродным способом растягивает аккордеон, по-видимому, отобранный у байкера. Последним кадром зрителю становится понятно, что байкер лишился не только аккордеона, но и одежды с транспортным средством. Их отобрал персонаж клипа, к тому же заполучивший где-то винтовку.

Видеоряд сопровождается песней в стилистике шансон о новом годе Тигра, в котором все станет хорошо для автора песни.

Сам директор Одесского зоопарка Игорь Беляков тоже разместил у себя на страничке в Facebook этот клип. Немногочисленные комментаторы оценили его творческий порыв.

Стоит отметить, что директор Одесского зоопарка Игорь Беляков уже не первый раз создает клипы о животных. Ранее он уже снял "Клип про Ежа".

"Все ежи так хороши и умны почти как люди. Для моей простой души никого родней не будет", – поет директор.

21-летний украинский исполнитель Антон Вельбой, более известный слушателям под сценическим именем Wellboy представил новогодний клип на знаменитую песню про гусей.

Ранее Фокус также сообщал, что вышел первый за 11 лет клип с Crazy Frog, который в свое время был легендой рингтонов.