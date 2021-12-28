Директор у костюмі тигра та гра на баяні. Одеський зоопарк зняв новорічне привітання у стилі екшн (відео)

У кліпі чоловік у костюмі символу наступного року ганяється за відвідувачами зоопарку, хапає їх за різні частини тіла, а наприкінці його присипають службовці закладу.

Одеський зоопарк незвичайно привітав своїх відвідувачів з новим роком. На сторінці організації з'явився музичний кліп, де в головній ролі символу 2022 року – Тигра – знявся директор зоопарку Ігор Бєляков.

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Сюжет кліпу дуже неоднозначний, як і кінцівка, що залишається відкритою. Відеоряд, представлений глядачеві, розповідає про чоловічі суперечки, безчинство в Одеському зоопарку та спільну гру на акордеоні.

При цьому відео на Youtube має дивну назву: "Новорічний Кліп 2022 ок".

У пролозі, який передує музичному творінню, чоловік середніх років підходить до байкера на мотоциклі і в них зав'язується розмова про музичні інструменти. Байкер заявляє, що якщо чоловік зможе зіграти на акордеоні, він йому його подарує. У відповідь чоловік заявляє (апелюючи до персонажа Арнольда Шварценеггера у фільмі "Термінатор") що йому потрібні одяг, взуття та мотоцикл байкера.

Далі в кліпі показується чоловік у вольєрі, одягнений у маску та костюм тигра. Йому вдається перелізти через огорожу і він починає бігати зоопарком, лякаючи відвідувачів і хапаючи їх за різні частини тіла. Внаслідок заворушень викликаний ветеринар стріляє в персонажа снодійним, після чого службовці зоопарку знімають з нього маску. Хуліганом виявляється чоловік, який сперечається з байкером.

Потім до звірочоловіка підходить скривджена ним відвідувачка парку, бере у санітара пневмозброю зі снодійним і здійснює контрольний постріл у голову. Глядачеві залишається незрозумілим — це бешкетував чоловік у костюмі тигра, або це якась алюзія до справжньої тварини, яка тужить за дикою природою.

У кінцевій частині кліпу сивий чоловік, який вижив та розмовляв з байкером і бешкетував у зоопарку, уже одягнений у піджак. Разом із якоюсь жінкою вони з різних кінців неприродним способом розтягують акордеон, мабуть, відібраний у байкера. Останнім кадром глядачеві стає зрозуміло, що байкер втратив не лише акордеон, а й одяг з транспортним засобом. Їх відібрав персонаж кліпу, який до того ж отримав десь гвинтівку.

Відеоряд супроводжується піснею у стилістиці шансон про новий рік Тигра, у якому все стане добре для автора пісні.

Сам директор Одеського зоопарку Ігор Бєляков також розмістив у себе на сторінці у Facebook цей кліп. Нечисленні коментатори оцінили його творчий порив.

Варто зазначити, що директор Одеського зоопарку Ігор Бєляков уже не вперше створює кліпи про тварин. Раніше він уже зняв "Кліп про їжака".

"Усі їжаки такі гарні і розумні, майже як люди. Для моєї простої душі нікого рідного не буде", – співає директор.

21-річний український виконавець Антон Вельбой, відоміший слухачам під сценічним ім'ям Wellboy представив новорічний кліп на знамениту пісню про гусей.

Раніше Фокус також повідомляв, що вийшов перший за 11 років кліп із Crazy Frog, який свого часу був легендою рингтонів.