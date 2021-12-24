Wellboy представив новорічний кліп на знамениту пісню про гусей (відео)

Текст пісні трохи змінено, а у музичному супроводі вгадуються мотиви з легендарної колядки Миколи Леонтовича, ім'я якого згадується у треку.

21-річний український виконавець Антон Вельбой, відоміший слухачам під сценічним ім'ям Wellboy, представив кліп "Гуси новорічні" ("Гуси новорічні").

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Анімаційне відео вийшло по-справжньому новорічним. Тепер тут є ялинки, червоний святковий ВАЗ, сніг, святковий стіл з олів'є, гуси у новорічних шапках та навіть Дід Мороз у санях на трійці гусей. Автор трохи змінив слова та музику, залишивши відомий приспів, але загалом зробивши пісню більш новорічною. На початку пісні можна дізнатися про нотки з легендарної колядки Миколи Леонтовича "Щедрик".

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"Бажаю всім веселих свят і мері крісмас!". Вірте в себе і ваші гуси точно полетять! 💪🏼 Слухайте, насолоджуйтесь і святкуйте під хорошу музику і не пропустить прем'єру Новорічних 🍒 уже 25 грудня!", – зазначено в підписі до відео.

Прихований анонс захований у відеоряді кліпу. Якоїсь миті на бортовому комп'ютері авто миготить плейлист Wellboy, де, серед іншого, є пісні "Новорічні гуси" та "Новорічні вишні".

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Судячи із коментарів під відео, глядачам пісня "зайшла".

"Дуже прикольно) Можна кілька разів слухати) Пританцьовувати хочеться за компом) супер!!)", "Антоне, ти зарядив мене новорічним настроєм! Дякую)", "Велбой, дякую за твою музику! ❤❤❤ ти найкращий!", " Гуси в цих шапочках — це весело і мило 😉😀👍 Класно, підняли настрій, спасибі💟💟💟", "Антон зламає стереотип, що два снаряди в одну вирву не потрапляють. Давай порви!", — пишуть користувачі.

Антон Вельбой прославився після участі в 10-му сезоні українського телевізійного шоу "X-Фактор", де його зірковим тренером була Настя Каменських. У фіналі конкурсу він посів третє місце з піснею "Вітер" російською мовою.

У 2021 році його взяв під своє крило продюсер Юрій Бардаш, і вже 25 червня вийшов кліп на пісню "Гуси", режисером та саунд-продюсером якого став Євген Триплов. Невигадливий текст і мелодика зробили "Гусей" хітом. Пісня увійшла до топ-20 пісень українського Apple Music, посіла восьме місце у загальноукраїнському радіочарті, а кліп на сьогодні переглянули понад 16 млн користувачів.

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22 жовтня Антон випустив кліп на пісню "Вишні", і наразі кількість переглядів цього відео на YouTube перевищила 6 млн.

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Вельбой народився на Сумщині у сім'ї сільських музикантів. Його мати грала на фортепіано, а батько – на гітарі. Антон закінчив Київський національний університет культури та мистецтв за спеціальністю "Режисер естради".

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