Величезне зображення Світлани Лободи з'явилося на Таймс-сквер у Нью-Йорку

Таким чином лейбл Sony Music Entertainmen представив новий хіт співачки "ЗанесLo".

Величезний білборд із зображенням співачки Світлани Лободи з'явився на фасаді хмарочоса American Eagle у Нью-Йорку, де до цього красувався Каньє Вест із відео, присвяченим його новому альбому Donda.

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Таким чином, російське представництво міжнародного музичного лейблу Sony Music Entertainment повідомили про вихід нового треку співачки під назвою "ЗанесLо", який вийшов ще 10 грудня, але вже "рве" музичні чарти. На YouTube за 9 днів відео з піснею переглянули 3,7 млн людей.

Сама артистка також поділилася відео із найзнаменитішої площі світу.

"ЗанесLO на Times Square!" — Підписала вона публікацію.

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Серед тих, хто відреагував на пост Лободи, – кліпмейкер Алан Бадоєв, дизайнер та друг співачки Бічолла Тетрадзе, російська супермодель Олена Пермінова, дружина шоумена Олександра Реви Анжеліка та багато інших.

Раніше співачка поділилася анонсом треку, на обкладинці якого позувала оголеною у штучному снігу.

Легендарну будівлю American Eagle, розташовану на перетині 42-ї вулиці та Бродвею в Нью-Йорку, давно уподобали світові зірки від Дуа Ліпи до Елтона Джона для просування своїх релізів. Тепер на ній засвітилася і українська співачка.

Раніше ми писали, що Світлана Лобода з розмахом відзначила свій 39-й день народження. Для того, щоб свято вийшло таким, що по-справжньому запам'ятовується, виконавиця відлетіла на приватному літаку в ОАЕ в компанії друзів. Серед гостей були дизайнерка Лілія Літковська, модель Юліана Дементьєва, модельєр Бічола Тетрадзе, а також Monatik.