Огромное изображение Светланы Лободы появилось на Таймс-сквер в Нью-Йорке

Таким способом лейбл Sony Music Entertainmen представил новый хит певицы "ЗанесLо".

Огромный билборд с изображением певицы Светланы Лободы появился на фасаде небоскреба American Eagle в Нью-Йорке, где до этого красовался Канье Уэст с видео, посвященным его новому альбому Donda.

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Таким образом российское представительство международного музыкального лейбла Sony Music Entertainment сообщили о выходе нового трека певицы под названием "ЗанесLо", который вышел еще 10 декабря, но уже "рвет" музыкальные чарты. На YouTube за 9 дней видео с песней просмотрели 3,7 млн человек.

Сама артистка также поделилась видео с самой знаменитой площади мира.

"ЗанесLO на Times Square!" – подписала она публикацию.

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Среди тех, кто отреагировал на пост Лободы, – клипмейкер Алан Бадоев, дизайнер и друг певицы Бичолла Тетрадзе, российская супермодель Лена Перминова, жена шоумена Александра Реввы Анжелика и многие другие.

Ранее певица поделилась анонсом трека, на обложке которого позировала обнаженной в искусственном снегу.

Легендарное здание American Eagle, расположенное на пересечении 42-й улицы и Бродвея в Нью-Йорке, давно облюбовали мировые звезды от Дуа Липы до Элтона Джона для продвижения своих релизов. Теперь на нем "засветилась" и украинская певица.

Ранее мы писали о том, что Светлана Лобода с размахом отметила свой 39-й день рождения. Для того, чтобы праздник получился по-настоящему запоминающимся, исполнительница улетела на частном самолете в ОАЭ в компании друзей. Среди гостей были дизайнер Лилия Литковская, модель Юлиана Дементьева, модельер Бичола Тетрадзе, а также Monatik.