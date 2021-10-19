Монатик и акробаты. Как Светлана Лобода отметила 39-летие в пустыне

На вечеринку в честь своего дня рождения певица полетела на частном самолете

Известная певица и участница Евровидения Светлана Лобода с шиком отметила свой 39-й день рождения. Для того, чтобы праздник получился по-настоящему запоминающимся, исполнительница улетела на частном самолете в ОАЭ в компании друзей. Об этом она сообщила в своем Instagram.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Сама вечеринка началась вечером на закате в пустыне, где были установлены сцена и шатры с фонариками. Виновница торжества прибыла на праздник в черном комплекте из шортов и топа и прозрачном платье-сетке, украшенном стразами.

Для Лободы и ее гостей, среди которых были замечены дизайнер Лилия Литковская, модель Юлиана Дементьева и модельер Бичола Тетрадзе, выступали акробаты, артисты файер-шоу, диджеи и звезда вечера, а также близкий друг Лободы, — певец Monatik. Сначала Дмитрий развлекал всех собравшихся своими хитами, а потом спел вместе с Лободой несколько ее песен.

[ + – ] Монатик и Светлана Лобода Фото: Скриншот

[ + – ] Монатик и Светлана Лобода Фото: Скриншот

В финале вечера посреди пустыни зажглась конструкция с признанием Светлане в любви. Многие предположили, что это был сюрприз от бойфренда звезды, который и организовал для нее весь этот праздник.

Фото: Скриншот

Впрочем, кто он, певица не говорит, хоть и упоминала в недавнем интервью, что уже два года живет с ним и детьми в европейской стране на берегу моря.

[ + – ] Светлана Лобода и Бичола Тетрадзе Фото: Скриншот

"У нас такое бабье царство дома — очень много бабушек, теть, нянь. Когда мы собираемся вместе, нас человек десять — и все женщины. И только мой мужчина сидит рядом и говорит: "Что-то нужно здесь менять, что-то решать", — рассказывала исполнительница.