Монатик і акробати. Як Світлана Лобода відзначила 39-річчя в пустелі

На вечірку в честь свого дня народження співачка полетіла на приватному літаку

Відома співачка та учасниця Євробачення Світлана Лобода з шиком відзначила свій 39-й день народження. Для того, щоб свято вийшло по-справжньому незабутнім, виконавиця полетіла на приватному літаку в ОАЕ в компанії друзів. Про це вона повідомила у своєму Instagram.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Стиль життя" в Facebook Підписатись

Сама вечірка почалася ввечері на заході в пустелі, де були встановлені сцена та намети з ліхтариками. Винуватиця торжества прибула на свято в чорному комплекті з шортів і топа та прозорій сукні-сітці, прикрашеній стразами.

Для Лободи та її гостей, серед яких були помічені дизайнерка Лілія Літковська, модель Юліана Дементьєва і модельєр Бічола Тетрадзе, виступали акробати, артисти фаєр-шоу, діджеї та зірка вечора, а також близький друг Лободи, — співак Monatik. Спочатку Дмитро розважав всіх присутніх своїми хітами, а потім ще раз заспівав разом з Лободою кілька її пісень.

[ + – ] Монатик та Світлана Лобода Фото: Скриншот

[ + – ] Монатик та Світлана Лобода Фото: Скриншот

У фіналі вечора посеред пустелі запалилася конструкція із зізнанням Світлані в любові. Багато хто припустив, що це був сюрприз від бойфренда зірки, який і організував для неї все це свято.

Фото: Скриншот

Втім, хто він, співачка не говорить, хоч і згадувала в недавньому інтерв'ю, що вже два роки живе з ним і дітьми в європейській країні на березі моря.

[ + – ] Світлана Лобода і Бічола Тетрадзе Фото: Скриншот

"У нас таке жіноче царство вдома — дуже багато бабусь, тіток, нянь. Коли ми збираємося разом, нас чоловік десять — і всі жінки. І тільки мій чоловік сидить поруч і каже: "Щось потрібно тут міняти, щось вирішувати", — розповідала співачка.