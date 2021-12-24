Wellboy представил новогодний клип на знаменитую песню про гусей (видео)

Текст песни немного изменен, а в музыкальном сопровождении угадываются мотивы из легендарной колядки Николая Леонтовича, имя которого упоминается в треке.

21-летний украинский исполнитель Антон Вельбой, более известный слушателям под сценическим именем Wellboy, представил клип "Гуси новогодние" ("Гуси новорічні").

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Анимационное видео получилось по-настоящему новогодним. Теперь тут есть елки, красный праздничный ВАЗ, снег, праздничный стол с оливье, гуси в новогодних шапках и даже Дед Мороз в санях на тройке гусей. Автор немного изменил слова и музыку, оставив узнаваемый припев, но в целом сделав песню более новогодней. В начале песни можно узнать нотки из легендарной колядки Николая Леонтовича "Щедрик".

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"Желаю всем веселых праздников и мэри крисмас! 🎄 К Новому Году мы подготовили для вас новогодние версии песен "Гуси" и "Вишни", думаю, они вам понравятся и вызовут положительные впечатления, ведь 2021 год был плодотворным и невероятно богатым на впечатления!.. Верьте в себя и ваши гуси точно полетят! 💪🏼 Слушайте, наслаждайтесь и празднуйте под хорошую музыку и не пропустите премьеру Новогодних 🍒 уже 25 декабря!", – говорится в подписи к видео.

Скрытый анонс спрятан и в видеоряде клипа. В какой-то момент на бортовом компьютере авто мелькает плейлист Wellboy, где, среди прочего, есть песни "Новорічні гуси" и "Новорічні вишні".

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Судя по комментариям под видео, зрителям песня "зашла".

"Очень прикольно) Можно несколько раз слушать) Приплясывать хочется за компом) супер!!)", "Антон, ты зарядил меня новогодним настроением! Спасибо)", "Велбой, спасибо за твою музыку! ❤❤❤ ты лучший!", "Гуси в этих шапочках – это весело и мило 😉😀👍 Классно, подняли настроение, спасибо💟💟💟", "Антон сломает стериотип, что два снаряда в одну воронку не попадают. Давай порви!", – пишут пользователи.

Антон Вельбой прославился после участия в 10 сезоне украинского телевизионного шоу "X-Фактор", где его звездным тренером была Настя Каменских. В финале конкурса он занял третье место с песней "Ветер" на русском языке.

В 2021 году его взял под свое крыло продюсер Юрий Бардаш, и уже 25 июня вышел клип на песню "Гуси", режиссером и саунд-продюсером которого стал Евгений Триплов. Незамысловатый текст и запоминающаяся мелодика сделали "Гусей" хитом. Песня вошла в топ-20 песен украинского Apple Music, заняла восьмое место в общеукраинском радиочарте, а клип на сегодняшний день просмотрели свыше 16 млн пользователей.

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22 октября Антон выпустил клип на песню "Вишни", и сейчас количество просмотров этого видео на YouTube перевалило за 6 млн.

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Вельбой родился в Сумской области в семье сельских музыкантом. Его мама играла на фортепиано, а отец – на гитаре. Антон окончил Киевский национальный университет культуры и искусств по специальности "Режиссер эстрады".

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