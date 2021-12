Легенда рингтонів повернулася. Вийшов перший за 11 років кліп із Crazy Frog

Нова відеоробота – мікс із двох найпопулярніших на сьогодні пісень у TikTok. У ній також є посилання на космічну компанію Ілона Маска.

Знамените комп'ютерне анімаційне Шалене жабеня, більш відоме як Crazy Frog, знову з'явилося в медіапросторі після того, як 10 грудня на його YouТube-каналі вперше за останні 11 років вийшов новий кліп.

Трек камбеку під назвою Tricky – мікс класичних хітів, натхнених трендами TikTok – It's tricky RUN DMC і M to the B Millie B.

За словами Вольфганга Босса, президента A&R Sony Music, який продюсував і володіє усією музикою Crazy Frog через свій звукозаписний лейбл Mach 1, рішення повернути "легенду рингтонів" послідувало за зростанням інтересу до YouTube і соцмереж. Босс сподівається, що в епоху, коли "рингтон повністю мертвий", свіжий трек і відео знайдуть нове покоління шанувальників у TikTok, де створюється більшість сучасного вірусного музичного контенту.

[ + – ] У новому кліпі Crazy Frog розгулює по космічній базі Spase Y

"Коли ми запускали Crazy Frog, не було TikTok, його не існувало. Але зараз TikTok дуже важливий. По суті, це платформа номер один, на якій люди можуть ділитися новою музикою та веселими речами, пов'язаними з музикою", – наголосив він.

Окрім оновленого звучання, у кліпі є й відсилки до сучасних тенденцій. Так, у кадрі можна побачити секретну базу для ультрабагатих космічних туристів Spase Y, що відразу змушує згадати про компанію Ілона Маска та його програму космічного туризму.

Історія успіху Crazy Frog

Crazy Frog, синя анімована амфібія, відомий тим, що їздить на уявному мотоциклі, імітуючи звук його двигуна. Персонаж був створений у 2003 році шведським дизайнером Еріком Вернквістом для супроводу дивного звукового ефекту, автором якого став 17-річний студент із Гетеборга Даніель Мальмедаль. Ще в 1997 році він намагався відтворити звук, що імітує роботу мопеда, що заводиться. Незабаром цей запис розлетівся на mp3 і флеш-роликах, а Даніель став знаменитістю та навіть був запрошений на шведське телебачення.

"Ми багато сміялися, бо це такий характерний звук двотактного двигуна. Моїм друзям це здалося кумедним, коли я почав імітувати його. Коли ми записали це, нам це здалося дуже, дуже кумедним. Ми сміялися до сліз", – розповідав він.

Незабаром знайомий Деніела розмістив запис у мережі, де співробітник одного зі шведських телеканалів знайшов її та переконав Деніеля виконати звук у прямому ефірі на телебаченні.

[ + – ] Crazy Frog має свою сторінку в Instagram

У 2003 році звуку додав тіло друг Деніеля, шведський графічний дизайнер Ерік Вернквіст, який намалював знайому анімовану жабу разом із записом. Він прозорливо охрестив її "Дратівлива річ" і зробив її доступною для скачування на своєму вебсайті.

Права на Crazy Frog були продані рингтон-провайдеру Jamster! для використання у рекламі. Компанія й перейменувала "набридливу штуку" в "шаленого жабеня", оскільки стара назва не сподобалася маркетологам. Цей рингтон став найпопулярнішим в історії Jamster! і приніс йому десятки мільйонів прибутку.

У 2005 році рінгтон з Божевільним жабеням очолив світові чарти, у тому числі у Великій Британії, де він займав перше місце протягом чотирьох тижнів.

Відео Axel F, у якому Crazy Frog на уявному мотоциклі тікає від роботів-амбалів, уперше завантажене у 2009 році, набрало 3,1 мільярда переглядів і є 19-м за популярністю відео в історії YouTube.

[ + – ] Відео Axel F Crazy Frog мобрало понад 3,1 млрд переглядів

Цей ролик викликав гарячі суперечки через те, що в ньому були показані геніталії істоти, що призвело до початкової заборони в США та скарг до Управління зі стандартів реклами від батьків у Великій Британії доти, доки не внесли виправлення.

Нове відео вже набрало 214,5 тис. переглядів, і ця цифра продовжує зростати.