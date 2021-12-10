Легенда рингтонов вернулась. Вышел первый за 11 лет клип с Crazy Frog
Новая видеоработа – микс из двух самых популярных на сегодня песен в TikTok. В ней также есть отсылка к космической компании Илона Маска.
Знаменитый компьютерный анимационный Безумный лягушонок, более известный как Crazy Frog, снова появился в медиа-пространстве после того, как 10 декабря на его YouТube-канале впервые за последние 11 лет вышел новый клип.
Трек камбэка под названием Tricky – микс классических хитов, вдохновленных трендами TikTok, – It's tricky RUN DMC и M to the B Millie B.
По словам Вольфганга Босса, президента A&R Sony Music, который продюсировал и владеет всей музыкой Crazy Frog через свой звукозаписывающий лейбл Mach 1, решение вернуть "легенду рингтонов" последовало за ростом интереса к YouTube и соцсетям. Босс надеется, что в эпоху, когда "рингтон полностью мертв", свежий трек и видео найдут новое поколение поклонников в TikTok, где создается большая часть современного вирусного музыкального контента.
"Когда мы запускали Crazy Frog, не было TikTok, его не существовало. Но сейчас TikTok очень важен. По сути, это платформа номер один, на которой люди могут делиться новой музыкой и забавными вещами, связанными с музыкой", – подчеркнул он.
Кроме обновленного звучания, в клипе есть и отсылка в современным тенденциям. Так, в кадре можно увидеть секретную базу для ультрабогатых космических туристов Spase Y, что сразу же заставляет вспомнить о компании Илона Маска и его программе космического туризма.
История успеха Crazy Frog
Crazy Frog, синяя анимированная амфибия, известен тем, что ездит на воображаемом мотоцикле, имитируя звук его двигателя. Персонаж был создан в 2003 году шведским дизайнером Эриком Вернквистом для сопровождения странного звукового эффекта, автором которого стал 17-летний студент из из Гетеборга Даниэль Мальмедаль. Еще в 1997 году он пытался воспроизвести звук, имитирующий работу заводящегося мопеда. Очень скоро эта запись разлетелась на mp3 и флеш-роликах, а Даниэль стал знаменитостью и даже был приглашен на шведское телевидение.
"Мы много смеялись, потому что это такой характерный звук двухтактного двигателя. Моим друзьям это показалось забавным, когда я начал имитировать его. Когда мы записали это, нам это показалось очень, очень забавным. Мы смеялись до слез", – рассказывал он.
Вскоре знакомый Дэниела разместил запись в сети, где сотрудник одного из шведских телеканалов нашел ее и убедил Дэниеля исполнить звук в прямом эфире на телевидении.
В 2003 году звук придал телу друг Дэниэля, шведский графический дизайнер Эрик Вернквист, который нарисовал уже знакомую анимированную лягушку вместе с записью. Он прозорливо окрестил ее "Раздражающая вещь" и сделал ее доступной для скачивания на своем веб-сайте.
Права на Crazy Frog были проданы рингтон-провайдеру Jamster! для использования в рекламе. Компания и переименовала "надоедливую штуку" в "безумного лягушонка, поскольку старое название не понравилось маркетологам. Этот рингтон стал самым популярным в истории Jamster! и принес ему десятки миллионов прибыли.
В 2005 году рингтон с Безумным лягушонком возглавил мировые чарты, в том числе в Великобритании, где он занимал первое место в течение четырех недель.
Видео Axel F, в котором Crazy Frog на воображаемом мотоцикле убегает от роботов-амбалов, впервые загруженное в 2009 году, набрало 3,1 миллиарда просмотров и является 19-м по популярности видео в истории YouTube.
Этот ролик вызвал горячие споры из-за того, что в нем были показаны гениталии существа, что привело к первоначальному запрету в США и жалобам в Управление по стандартам рекламы от родителей в Великобритании до тех пор, пока не внесли исправление.
Новое видео уже набрало 214,5 тыс просмотров, и эта цифра продолжает расти.