Легенда рингтонов вернулась. Вышел первый за 11 лет клип с Crazy Frog

Новая видеоработа – микс из двух самых популярных на сегодня песен в TikTok. В ней также есть отсылка к космической компании Илона Маска.

Знаменитый компьютерный анимационный Безумный лягушонок, более известный как Crazy Frog, снова появился в медиа-пространстве после того, как 10 декабря на его YouТube-канале впервые за последние 11 лет вышел новый клип.

Трек камбэка под названием Tricky – микс классических хитов, вдохновленных трендами TikTok, – It's tricky RUN DMC и M to the B Millie B.

По словам Вольфганга Босса, президента A&R Sony Music, который продюсировал и владеет всей музыкой Crazy Frog через свой звукозаписывающий лейбл Mach 1, решение вернуть "легенду рингтонов" последовало за ростом интереса к YouTube и соцсетям. Босс надеется, что в эпоху, когда "рингтон полностью мертв", свежий трек и видео найдут новое поколение поклонников в TikTok, где создается большая часть современного вирусного музыкального контента.

[ + – ] В новом клипе Crazy Frog разгуливает по космической базе Spase Y

"Когда мы запускали Crazy Frog, не было TikTok, его не существовало. Но сейчас TikTok очень важен. По сути, это платформа номер один, на которой люди могут делиться новой музыкой и забавными вещами, связанными с музыкой", – подчеркнул он.

Кроме обновленного звучания, в клипе есть и отсылка в современным тенденциям. Так, в кадре можно увидеть секретную базу для ультрабогатых космических туристов Spase Y, что сразу же заставляет вспомнить о компании Илона Маска и его программе космического туризма.

История успеха Crazy Frog

Crazy Frog, синяя анимированная амфибия, известен тем, что ездит на воображаемом мотоцикле, имитируя звук его двигателя. Персонаж был создан в 2003 году шведским дизайнером Эриком Вернквистом для сопровождения странного звукового эффекта, автором которого стал 17-летний студент из из Гетеборга Даниэль Мальмедаль. Еще в 1997 году он пытался воспроизвести звук, имитирующий работу заводящегося мопеда. Очень скоро эта запись разлетелась на mp3 и флеш-роликах, а Даниэль стал знаменитостью и даже был приглашен на шведское телевидение.

"Мы много смеялись, потому что это такой характерный звук двухтактного двигателя. Моим друзьям это показалось забавным, когда я начал имитировать его. Когда мы записали это, нам это показалось очень, очень забавным. Мы смеялись до слез", – рассказывал он.

Вскоре знакомый Дэниела разместил запись в сети, где сотрудник одного из шведских телеканалов нашел ее и убедил Дэниеля исполнить звук в прямом эфире на телевидении.

[ + – ] У Crazy Frog есть своя страница в Instagram

В 2003 году звук придал телу друг Дэниэля, шведский графический дизайнер Эрик Вернквист, который нарисовал уже знакомую анимированную лягушку вместе с записью. Он прозорливо окрестил ее "Раздражающая вещь" и сделал ее доступной для скачивания на своем веб-сайте.

Права на Crazy Frog были проданы рингтон-провайдеру Jamster! для использования в рекламе. Компания и переименовала "надоедливую штуку" в "безумного лягушонка, поскольку старое название не понравилось маркетологам. Этот рингтон стал самым популярным в истории Jamster! и принес ему десятки миллионов прибыли.

В 2005 году рингтон с Безумным лягушонком возглавил мировые чарты, в том числе в Великобритании, где он занимал первое место в течение четырех недель.

Видео Axel F, в котором Crazy Frog на воображаемом мотоцикле убегает от роботов-амбалов, впервые загруженное в 2009 году, набрало 3,1 миллиарда просмотров и является 19-м по популярности видео в истории YouTube.

[ + – ] Видео Axel F Crazy Frog мобрало свыше 3,1 млрд просмотров

Этот ролик вызвал горячие споры из-за того, что в нем были показаны гениталии существа, что привело к первоначальному запрету в США и жалобам в Управление по стандартам рекламы от родителей в Великобритании до тех пор, пока не внесли исправление.

Новое видео уже набрало 214,5 тыс просмотров, и эта цифра продолжает расти.