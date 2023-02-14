До 14 лютого директор Одеського зоопарку заспівав про любов до шиншили та горили (відео)

Ігор Бєляков в ролику до Дня усіх закоханих поцілував морську свинку та нагодував кіз трояндами, а жінок попросив його не зваблювати.

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КУ "Одеський зоопарк" опублікувала відеопривітання до Дня усіх закоханих. Директор зоопарку Ігор Бєляков знявся в головній ролі: протягом трьох хвилин він без сумнівів обирав тварин у кадрі та ігнорував залицяння дам.

Відео на сторінці зоопарку підписали просто: "З Днем закоханих".

За сюжетом головний герой ніяк не реагує та загравання жінок. Смачні страви, дорогі автомобілі, пишні фігури, ніжні доторки та навіть свіжі квіти його ніяк не хвилюють, адже серце його зайняте тваринами.

[ + – ] Жінка намагається спокусити героя відео Фото: Скрін відео

Ігор Бєляков в ролі бажаного для усіх героїнь кавалера відганяє жінок та приділяє увагу різноманітним тваринам: від вовків до собак. Букет рожевих троянд, подарованих закоханою панянкою, він згодовує козі.

[ + – ] Головний герой обирає тварин Фото: Скрін відео

Наприкінці ролика директор лізе на дерево з надією врятуватись від залицянь, однак не допомагає і це.

[ + – ] До директора Одеського зоопарку залицяється жінка Фото: Скрін відео

Близько десятка жінок женуться за ним зоопарком, поки Бєляков не падає без сил. За сюжетом відео герой просинається посеред вулиці увесь в губній помаді, до нього підходить перехожий та каже: "Я в захваті від твоєї методики". Відео завершується задоволеною посмішкою на розцілованому обличчі.

[ + – ] Задоволений головний герой після численних поцілунків Фото: Скрін відео

Відеоряд супроводжується піснею, записаною директором зоопарка. Авторські слова наклали на відому мелодію пісні "Venus" рок-групи "Shocking Blue".

"Я люблю папуг і вовків, тхорів, орлів і їжаків, тож ви мене не зваблюйте, бо серце моє зайняте. Закохуюсь я так часто та гучно: у шиншилу, у горилу, шию мангуста", — співає Ігор Бєляков.

[ + – ] Головний герой не звертає увагу на залицяння і обирає гризуна Фото: Скрін відео

Окрім оригінального привітання Одеський зоопарк приготував конкурс "Пара року — 2023". У зоопарку визначили трьох переможців, яких в нагороду показово нагодували.

"На першому місці, з великим відривом, пара білих левів. Друге місце займає пара єнотів-полоскунів. За третє місце боролися пара лам та вивірок звичайних, але все ж таки з невеличким відривом лідирує пара вивірок", — повідомили в зоопарку.

Усі пари тварин отримали смачні подарунки, за чим могли спостерігати відвідувачі зоопарку.

Також на сторінці зоопарку опублікували відео, де качка щипає хутро кота. Зафільмовані ніжності тварин підписали: "Зимове кохання від мешканців Одеського зоопарку".

Оригінальні привітання вже стали традицією в Одеському зоопарку. Директор вже знімався у святкових відео — новорічних. У відео до приходу 2022 року, як повідомляв Фокус, Ігор Бєляков з’явився в образі тигра. Бєляков в яскравому костюмі бігав за відвідувачами зоопарку, поки його героя не приспали. У кінці відео головний герой з’явився з гвинтівкою та заграв на акордеоні.

З настанням 2021 року Одеський зоопарк також вітав святковим відео. Тоді директор знявся в костюмі бика, який увів корову у конкурента. Після дуелі з іншим биком головний герой та символ року забрав кохану, а у тепер самотнього опонента збільшились роги.