Топ-7 фільмів про різне кохання до Дня святого Валентина

День святого Валентина — привід подумати над тим, яким багатогранним і складним буває кохання. Фокус зібрав найзворушливіші, проникливі і часом дуже непрості фільми про те, які різні почуття відчувають люди, коли закохані

Маленькі жінки

Відкриває нашу збірку фільм американської режисерки Грети Гервіг "Маленькі жінки". Це історія про дружбу, сестринство, кохання, пошук себе, свого місця в житті. Прониклива екранізація популярного роману Луїзи Мей Олкотт про жінок у 19 столітті — про що вони мріють, чого прагнуть, з якими труднощами стикаються, яке бачать кохання. У головних ролях Сірша Ронан, Флоренс П'ю, Емма Вотсон, Тімоті Шаламе.

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[ + – ] Чотири сестри — Маргарет, Емі, Джо та Бет у фільмі "Маленькі жінки"

Я — Початок

У центрі історії від режисера Майкла Кехілла молодий учений Ієн Грей (Майкл Пітт), який займається молекулярною біологією і мріє довести, що ніякого божественного промислу не існує, а всі організми з'явилися на Землі завдяки еволюції. Одного разу він зустрічає дівчину Софі (Астрід Берже-Фрісбі) із зовсім протилежною картиною світу. Вони проведуть разом трохи часу, але їхня зустріч буде знаковою, яка змінила молодого вченого назавжди.

[ + – ] Ієн та Софі у фільмі "Я — початок"

Звабливий, поганий, злий

Фільм, заснований на реальних подіях від режисера Джо Берлінгера. Це приголомшлива історія про чарівного, харизматичного, вкрай привабливого маніяка-вбивцю на ім'я Тед Банді (Зак Ефрон), жертвами якого стали десятки молодих жінок, та його кохану Ліз Кендал (Лілі Коллінз), яка довгий час відмовлялася вірити у винність бойфренда. Як і багато інших жінок, які спостерігали за судом над Тедом Банді, який перетворив розслідування своєї справи на справжнє шоу.

[ + – ] Тед Банді у суді у фільмі "Звабливий, поганий, злий"

Вона

Зворушлива драма від режисера Спайка Джонса про меланхолійного молодого письменника Теодора (Хоакін Фенікс), який важко переживає розлучення і знаходить віддушину у розмовах з новітньою операційною системою (голос Скарлетт Йоханссон), максимально наближеною до людини. Між Теодором та його новою "подружкою" зав'язуються стосунки, які повертають героя до життя.

[ + – ] Хоакін Фенікс у ролі Теодора у фільмі "Вона"

Форма води

Варіація історії "красуні та чудовиська" від режисера Гільєрмо дель Торо не залишить байдужим. За сюжетом самотня німа прибиральниця Елайза (Саллі Хокінс) рятує з наукової лабораторії загадкову істоту, схожу на людину-амфібію (Даг Джонс), і знаходить у ній споріднену душу.

[ + – ] Кадр із фільму "Форма води"

Вічне сяйво чистого розуму

Найкращий спосіб пережити розлучення — забути все, що було пов'язане з коханою. Так вважає герой фільму Мішеля Гондрі на ім'я Джоел (Джим Керрі), коли вирішує стерти з пам'яті будь-які спогади про його колишню дівчину Клементін (Кейт Вінслет). Чи можна забути коханих? Відповідь на це запитання можна спробувати знайти у меланхолійній кінострічці "Вічне сяйво чистого розуму"

[ + – ] Кадр із фільму "Вічне сяйво чистого розуму"

Назви мене своїм ім'ям

Фільм італійського режисера Луки Гуаданьїно з амбітним молодим актором Тімоті Шаламе в головній ролі. Юний Еліот (Тімоті Шаламе) закохується в студента Олівера, який приїжджає на літні канікули, щоби попрацювати з його батьком-професором. Дуже світла історія про перше кохання, пошук і прийняття себе, про батьківську підтримку.

[ + – ] Кадр із фільму "Назви мене своїм ім'ям"

Раніше Фокус зібрав топ-7 ідей до Дня святого Валентина для тих, хто вирішить зробити подарунок коханим власними руками.