День святого Валентина 2022. Топ-7 лучших романтических фильмов
День святого Валентина — повод подумать над тем, какой многогранной и сложной бывает любовь. Фокус собрал самые трогательные, проникновенные и порой очень непростые фильмы о том, какие разные чувства испытывают люди, когда влюблены
Маленькие женщины
Открывает нашу подборку фильм американской режиссерки Греты Гервиг "Маленькие женщины". Это история про дружбу, сестринство, любовь, поиск себя, своего места в жизни. Проникновенная экранизация популярного романа Луизы Мэй Олкотт о женщинах в 19 веке — о чем они мечтают, к чему стремятся, с какими трудностями сталкиваются, какой видят любовь. В главных ролях Сирша Ронан, Флоренс Пью, Эмма Уотсон, Тимати Шаламе.
Я — Начало
В центре истории от режиссера Майкла Кэхилла молодой ученый Иен Грей (Майкл Питт), который занимается молекулярной биологией и мечтает доказать, что никакого божественного промысла не существует, а все организмы появились на Земле благодаря эволюции. Однажды он встречает девушку Софи (Астрид Берже-Фрисби) с совсем противоположной картиной мира. Они проведут вместе немного времени, но их встреча будет знаковой, изменившей молодого ученого навсегда.
Красивый, плохой, злой
Фильм, основанный на реальных событиях, от режиссера Джо Берлингера. Это леденящая душу история про обаятельного, харизматичного, крайне привлекательного маньяка-убийцу по имени Тед Банди (Зак Эфрон), жертвами которого стали десятки молодых женщин, и его возлюбленную Лиз Кендалл (Лили Коллинз), которая долгое время отказывалась верить в виновность бойфренда. Как и многие другие женщины, наблюдавшие за судом над Тедом Банди, который превратил расследование своего дела в настощее шоу.
Она
Трогательная драма от режиссера Спайка Джонса о меланхоличном молодом писателе Теодоре (Хоакин Феникс), который тяжело переживает развод и находит отдушину в разговорах с новейшей операционной системой (голос Скарлетт Йоханссон), максимально приближенной к человеку. Между Теодором и его новой "подружкой" завязываются отношения, которые возвращают героя к жизни.
Форма воды
Вариация истории "красавицы и чудовища" от режиссера Гильермо дель Торо не оставит равнодушным. По сюжету одинокая немая уборщица Элайза (Салли Хокинс) спасает из научной лаборатории загадочное существо, похожее на человека-амфибию (Даг Джонс), и находит в нем родственную душу.
Вечное сияние чистого разума
Лучший способ пережить расставание — забыть все, что было связано с возлюбленной. Так считает герой фильма Мишеля Гондри по имени Джоэл (Джим Керри), когда решает стереть из памяти любые воспоминания о его бывшей девушки Клементине (Кейт Уинслет). Можно ли забыть любимых? Ответ на этот вопрос можно попытаться найти в меланхоличной киноленте "Вечное сияние чистого разума"
Назови меня своим именим
Фильм итальянского режиссера Луки Гуаданьино с полюбившемся многим амбициозным молодым актером Тимати Шаламе в главной роли. Юный Элиот (Тимати Шаламе) влюбляется в студента Оливера, который приезжает на летние каникулы, чтобы поработать с его отцом-профессором. Очень светлая история о первой любви, поиске и принятии себя, о родительской поддержке.
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