День святого Валентина 2022. Топ-7 лучших романтических фильмов

День святого Валентина — повод подумать над тем, какой многогранной и сложной бывает любовь. Фокус собрал самые трогательные, проникновенные и порой очень непростые фильмы о том, какие разные чувства испытывают люди, когда влюблены

Маленькие женщины

Открывает нашу подборку фильм американской режиссерки Греты Гервиг "Маленькие женщины". Это история про дружбу, сестринство, любовь, поиск себя, своего места в жизни. Проникновенная экранизация популярного романа Луизы Мэй Олкотт о женщинах в 19 веке — о чем они мечтают, к чему стремятся, с какими трудностями сталкиваются, какой видят любовь. В главных ролях Сирша Ронан, Флоренс Пью, Эмма Уотсон, Тимати Шаламе.

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[ + – ] Четыре сестры - Маргарет, Эми, Джо и Бет в фильме "Маленькие женщины"

Я — Начало

В центре истории от режиссера Майкла Кэхилла молодой ученый Иен Грей (Майкл Питт), который занимается молекулярной биологией и мечтает доказать, что никакого божественного промысла не существует, а все организмы появились на Земле благодаря эволюции. Однажды он встречает девушку Софи (Астрид Берже-Фрисби) с совсем противоположной картиной мира. Они проведут вместе немного времени, но их встреча будет знаковой, изменившей молодого ученого навсегда.

[ + – ] Иен и Софи в фильме "Я - начало"

Красивый, плохой, злой

Фильм, основанный на реальных событиях, от режиссера Джо Берлингера. Это леденящая душу история про обаятельного, харизматичного, крайне привлекательного маньяка-убийцу по имени Тед Банди (Зак Эфрон), жертвами которого стали десятки молодых женщин, и его возлюбленную Лиз Кендалл (Лили Коллинз), которая долгое время отказывалась верить в виновность бойфренда. Как и многие другие женщины, наблюдавшие за судом над Тедом Банди, который превратил расследование своего дела в настощее шоу.

[ + – ] Тед Банди в суде в фильме "Красивый, плохой, злой"

Она

Трогательная драма от режиссера Спайка Джонса о меланхоличном молодом писателе Теодоре (Хоакин Феникс), который тяжело переживает развод и находит отдушину в разговорах с новейшей операционной системой (голос Скарлетт Йоханссон), максимально приближенной к человеку. Между Теодором и его новой "подружкой" завязываются отношения, которые возвращают героя к жизни.

[ + – ] Хоакин Феникс в роли Теодора в фильме "Она"

Форма воды

Вариация истории "красавицы и чудовища" от режиссера Гильермо дель Торо не оставит равнодушным. По сюжету одинокая немая уборщица Элайза (Салли Хокинс) спасает из научной лаборатории загадочное существо, похожее на человека-амфибию (Даг Джонс), и находит в нем родственную душу.

[ + – ] Кадр из фильма "Форма воды"

Вечное сияние чистого разума

Лучший способ пережить расставание — забыть все, что было связано с возлюбленной. Так считает герой фильма Мишеля Гондри по имени Джоэл (Джим Керри), когда решает стереть из памяти любые воспоминания о его бывшей девушки Клементине (Кейт Уинслет). Можно ли забыть любимых? Ответ на этот вопрос можно попытаться найти в меланхоличной киноленте "Вечное сияние чистого разума"

[ + – ] Кадр из фильма "Вечное сияние чистого разума"

Назови меня своим именим

Фильм итальянского режиссера Луки Гуаданьино с полюбившемся многим амбициозным молодым актером Тимати Шаламе в главной роли. Юный Элиот (Тимати Шаламе) влюбляется в студента Оливера, который приезжает на летние каникулы, чтобы поработать с его отцом-профессором. Очень светлая история о первой любви, поиске и принятии себя, о родительской поддержке.

[ + – ] Кадр из фильма "Назови меня своим именем"

Ранее Фокус собрал топ-7 идей ко Дню святого Валентина для тех, кто решит смастерить подарок любимым собственными руками.