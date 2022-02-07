День святого Валентина. Топ-7 идей подарков своими руками (фото, видео)

Подарок, созданный с душой, расскажет о чувствах больше, чем самый дорогой покупной презент.

День святого Валентина – праздник. Когда влюбленные стараются порадовать своих дорогих людей какими-то приятными подарками, и зачастую готовят их самостоятельно, вкладывая в них максимум любви и тепла. Фокус собрал самые интересные идеи, которые пригодятся тем, кто решил смастерить подарок самолично.

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Сердце-подушка

Подушка в форме сердца может стать как украшением интерьера, так и вполне практичной вещью для сна. Все зависит от размеров изделия. Для ее изготовления понадобятся ткань желательно красного цвета, синтепон и нитки. Пошаговый мастер-класс по пошиву такого подарка представлен ниже.

Желающие могут вышить на готовой подушке имя любимого человека или украсить ее декоративными элементами.

Коробка с любовными записками

Что может быть лучше, чем слова любви, оставленные на бумаге. День святого Валентина – тот праздник, когда на них можно не скупиться. Для незабываемого подарка понадобиться коробка (в идеале – в форме сердца), разноцветные листы бумаги, ручка и тонкие ленточки. Каждую записку с готовым текстом сверните в трубоку и красиво перевяжите ленточкой, затем все записки поместите в коробку.

[ + – ] Каждую записку можно обвязать жгутом или ленточкой Фото: Из открытых источников

Альбом с фотографиями

Если вы давно уже вместе, одним из лучших подарков станет фотоальбом с общими фотографиями, где запечатлены самые запоминающиеся моменты. Учитывая, что мы живем в цифровую эпоху, и тысячи снимков предпочитаем хранить в облаке, такое проявление внимания тронет любое сердце. Еще один вариант – сделать самостоятельно коробочку с фотографиями.

Фото: Getty Images

Букет из конфет

Гофрированная бумага, деревянные шпажки, скотч и, при необходимости, видеоурок в YouTube помогут создать незабываемый подарок для тех, кто любит сладкое и романтику. Аналогичный букет можно приготовить и для мужчин, только вместо конфет взять колбаску, сосиски и прочие "мужские" вкусности.

Коробочка с сюрпризом

Картон, цветная бумага или бумага для скрапбукинга, клей, ножницы, материалы для декорирования, а также конфеты, маленькие украшения или прочие милые мелочи – набор для создания коробочки с сюрпризом, внутри которой может находиться все, что угодно, начиная от маленькой игрушки и заканчивая обручальным кольцом.

Топиарий

Искусственное деревце в форме сердца из кофе не только расскажет о ваших чувствах, но и станет стильным предметом интерьера.

Торт в форме сердца

Выпечка – один из самых популярных подарков на День святого Валентина. Торты, печенье, желе и прочие десерты отлично подходят как в качестве презента, так и станут прекрасной составляющей романтического ужина. Главное – запастись соответствующими формами и подобрать подходящий рецепт.

Напомним, как отметить День святого Валентина тем, у кого еще нет пары.