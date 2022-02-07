День Святого Валентина. Топ-7 ідей подарунків своїми руками (фото, відео)

Подарунок, створений з душею, розповість про почуття більше, ніж найдорожчий покупний подарунок.

День святого Валентина — свято. Коли закохані намагаються порадувати своїх дорогих людей якимись приємними подарунками, часто готують їх самостійно, вкладаючи в них максимум любові й тепла. Фокус зібрав найцікавіші ідеї, які стануть у нагоді тим, хто вирішив змайструвати подарунок особисто.

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Серце-подушка

Подушка у формі серця може стати як окрасою інтер'єру, так і цілком практичною річчю для сну. Усе залежить від розміру виробу. Для її виготовлення знадобляться тканина бажано червоного кольору, синтепон і нитки. Покроковий майстер-клас із пошиття такого подарунку представлений нижче.

Охочі можуть вишити на готовій подушці ім'я коханої людини або прикрасити декоративними елементами.

Коробка з любовними записками

Що може бути краще, ніж слова кохання, залишені на папері. День святого Валентина — це свято, коли на них можна не скупитися. Для незабутнього подарунка знадобиться коробка (в ідеалі — у формі серця), різнокольорові аркуші паперу, ручка та тонкі стрічки. Кожну записку з готовим текстом заверніть у трубку та гарно перев'яжіть стрічкою, потім усі записки помістіть у коробку.

[ + – ] Кожну записку можна обв'язати джгутом або стрічкою. Фото: З відкритих джерел

Альбом із фото

Якщо ви разом уже давно, одним із кращих подарунків стане фотоальбом зі спільними фото, де відображені пам'ятні моменти. Враховуючи, що ми живемо в цифрову епоху, і тисячі знімків вважаємо за краще зберігати в хмарі, такий прояв уваги зачепить будь-яке серце. Ще один варіант — зробити самостійно коробочку з фото.

Фото: Getty Images

Букет із цукерок

Гофрований папір, дерев'яні шпажки, скотч і, за необхідності, відеоурок у YouTube допоможуть створити незабутній подарунок для тих, хто любить солодке та романтику. Аналогічний букет можна приготувати і для чоловіків, тільки замість цукерок взяти ковбаску, сосиски й інші "чоловічі" смаколики.

Коробочка із сюрпризом

Картон, кольоровий папір або папір для скрапбукінгу, клей, ножиці, матеріали для декорування, а також цукерки, маленькі прикраси або інші милі дрібниці — набір для створення коробочки із сюрпризом, всередині якої може бути все, що завгодно, починаючи від маленької іграшки і закінчуючи обручкою.

Топіарій

Штучне деревце у формі серця з кави не лише розповість про ваші почуття, а й стане стильним предметом інтер'єру.

Торт у формі серця

Випічка — один із найпопулярніших подарунків на День святого Валентина. Торти, печиво, желе й інші десерти відмінно підходять як презент, так і стануть прекрасним складником романтичної вечері. Головне — запастись відповідними формами та підібрати відповідний рецепт.

Нагадаємо, як відзначити День святого Валентина тим, хто ще не має пари.