День святого Валентина: чего больше всего ожидают влюбленные, — опрос

Сотрудники госстата выяснили, что 34% респондентов подарят своей паре букет цветов, 23% собираются подарить любимым сладости, а 8% не подарят ничего.

Государственная служба статистики Украины опубликовала опрос ко Дню всех влюбленных, в котором респонденты определялись с выбором подарков своим парам. Как показывает опрос, самое популярное желание женщин в День святого Валентина — это получить в подарок букет цветов.

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Авторы публикации опросили 100 человек, которые поделились своими мыслями относительно подарков на День влюбленных. Причем 28% опрашиваемых знают друг друга больше 10 лет. Как оказалось, больше всего респондентов, которые уже определились с выбором, подарят своей паре аксессуар (34%) или сладости (23%). Примечательно, что вопреки ожиданиям женщин, только 4% опрашиваемых хотят в подарок преподнести цветы.

[ + – ] Инфографика Государственной службы статистики

В числе предполагаемых подарков в Валентинов день также находятся книги, косметика, парфюмерия, путешествие и романтический ужин. А вот 8% респондентов оставят своих любимых без подарков и в этот день не подарят ничего.

В списке самых ожидаемых подарков находится романтический сюрприз — 18% влюбленных хотят, чтобы в этот день их приятно удивили.

Сотрудники госстата также выяснили, при каких обстоятельствах респонденты нашли себе пару. Оказалось, что чаще всего люди знакомятся через общих знакомых и друзей, и меньше всего — в транспорте, кафе, ресторанах и в спортзалах.

Ранее Фокус опубликовал топ-7 лучших романтических фильмов, рекомендуемых к просмотру в День святого Валентина. В числе самых трогательных фильмов попали картины американских, мексиканских и итальянских режиссеров.

Также Фокус предложил несколько вариантов времяпровождения в День святого Валентина тем, кто еще не нашел себе пару. На выбор были предоставлены такие мероприятия, как поход в кино, ужин в ресторане или эротическая фотосессия.