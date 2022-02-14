Люди в браке живут дольше - новое исследование

Исследовав 5 миллионов смертей, специалисты пришли к выводу, что одинокие умирают в 2 раза чаще.

Согласно данным Управления Национальной статистики Великобритании, мужчины и женщины, которые состоят в браке, живут дольше, пишет Daily Mail. По мнению экспертов, это связано с тем, что второй партнер заботиться о здоровье супруга.

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Британские аналитики исследовали 5 млн смертей (которые случились с 2010 по 2019 год) среди взрослых, старше 20 лет. Специалисты обнаружили, что уровень смертности среди одиноких мужчин и женщин в 2 раза выше, чем среди женатых людей.

По мнению исследователей, для мужчин наибольший риск смерти связан с разводом. А среди женщин наибольший показатель смертности был у незамужних. Новые данные подтверждают и прошлые исследования, которые уже показывали, что люди в браке живут дольше, здоровее и счастливее.

Эксперты считают, что это связано с тем, что партнеры заботятся о своих близких. Они призывают любимого человека обращаться к врачу, когда возникает болезненное состояние. С другой стороны, по данным исследования, развод или вдовство связаны с более высоким уровнем одиночества и депрессии. Ученые Гарвардской медицинской школы также акцентировали: согласно исследованию, неженатые, разведенные и овдовевшие мужчины плохо едят, реже занимаются спортом и чаще курят, чрезмерно пьют и разнимаются другими видами рискованного поведения. Женатые мужчины чаще получают регулярную медицинскую помощь, имея более высокий уровень жизни.

[ + – ] Женатые мужчины (голубая линия) реже умирали раньше, чем холостые (темно-синяя линия), разведенные (синяя линия) или овдовевшие (зеленая линия) Фото: dailymail.co.uk

[ + – ] Та же статистика наблюдается среди женщин Фото: Dailymail.co.uk

В исследовании принимали во внимание 2,06 млн вдовцов и вдов, 1,9 млн состоявших в браке, 530 000 холостых британцев и 515 000 разведенных.

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