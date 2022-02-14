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Люди в браке живут дольше - новое исследование

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брак, семья, исследование
Фото: Getty Images | Британские исследователи считают, что люди в браке проживают более длинную жизнь

Исследовав 5 миллионов смертей, специалисты пришли к выводу, что одинокие умирают в 2 раза чаще.

Согласно данным Управления Национальной статистики Великобритании, мужчины и женщины, которые состоят в браке, живут дольше, пишет Daily Mail. По мнению экспертов, это связано с тем, что второй партнер заботиться о здоровье супруга.

Британские аналитики исследовали 5 млн смертей (которые случились с 2010 по 2019 год) среди взрослых, старше 20 лет. Специалисты обнаружили, что уровень смертности среди одиноких мужчин и женщин в 2 раза выше, чем среди женатых людей.

По мнению исследователей, для мужчин наибольший риск смерти связан с разводом. А среди женщин наибольший показатель смертности был у незамужних. Новые данные подтверждают и прошлые исследования, которые уже показывали, что люди в браке живут дольше, здоровее и счастливее.

Эксперты считают, что это связано с тем, что партнеры заботятся о своих близких. Они призывают любимого человека обращаться к врачу, когда возникает болезненное состояние. С другой стороны, по данным исследования, развод или вдовство связаны с более высоким уровнем одиночества и депрессии. Ученые Гарвардской медицинской школы также акцентировали: согласно исследованию, неженатые, разведенные и овдовевшие мужчины плохо едят, реже занимаются спортом и чаще курят, чрезмерно пьют и разнимаются другими видами рискованного поведения. Женатые мужчины чаще получают регулярную медицинскую помощь, имея более высокий уровень жизни.

статистика, разведенные, женатые, холостые
Женатые мужчины (голубая линия) реже умирали раньше, чем холостые (темно-синяя линия), разведенные (синяя линия) или овдовевшие (зеленая линия)
Фото: dailymail.co.uk
статистика, разведенные, женатые, холостые
Та же статистика наблюдается среди женщин
Фото: Dailymail.co.uk

В исследовании принимали во внимание 2,06 млн вдовцов и вдов, 1,9 млн состоявших в браке, 530 000 холостых британцев и 515 000 разведенных.

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