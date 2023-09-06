Некоторым украинцам не будут блокировать счета за долги: что известно

В Украине с мая 2023 года действует закон 3048, который возобновил блокировку денег на счетах должников. Впрочем вскоре действие закона хотят смягчить для некоторых граждан.

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Украинским банкам хотят запретить взимать средства, которые получают внутренне перемещенные лица (ВПЛ) в рамках помощи на проживание. Соответствующий проект закона № 9065-1 уже зарегистрирован на сайте Верховной Рады, сообщила вице-премьер — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук

По ее словам, переселенцы все чаще жалуются на взыскание банками средств по выплатам ВПЛ. По мнению Верещук, ситуация является несправедливой по отношению к людям, которые оказались в трудной ситуации из-за войны.

"Эти люди остались без дома и имущества. У многих нет работы. Понимаю, что переселенец может быть должен банку деньги. Но, коммерческое кредитование имеет свои риски, которые являются частью банковского бизнеса", — сказала она.

Ирина Верещук также отметила, что государство выплачивает переселенцам не для того, чтобы эти деньги забирали себе банки, а для того, чтобы помочь выжить в течение какого-то времени.

Отметим, что из пояснительной записки известно, что банкам хотят запретить на период действия правового режима военного положения и 30 календарных дней после его прекращения или отмены взимать и арестовывать средства должника на отдельном текущем счете со специальным режимом использования, открытом для зачисления соответствующих средств:

как целевая денежная помощь, поступившая от общественных, благотворительных, международных организаций и представительств международных организаций в Украине, перечень которых утверждается центральным органом исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует государственную политику по вопросам временно оккупированной территории;

как государственная помощь на проживание внутренне перемещенным лицам;

как государственная социальная помощь малообеспеченным семьям.

"Принятие проекта акта позволит помочь наиболее незащищенным слоям населения, в частности, внутренне перемещенным лицам, малообеспеченным семьям и населению, пострадавшему в связи с военной агрессией РФ против Украины и беспрепятственно получать средства, поступившие от общественных, благотворительных, международных организаций и представительств международных организаций в Украине, как целевую денежную помощь, а также получать государственную помощь на проживание внутренне перемещенным лицам и малообеспеченным семьям", — говорится в тексте объяснения.

Напомним, клиенты украинских банков с мая 2023 года получают уведомления о блокировании средств на своих карточных счетах. Все из-за того, что вступил в силу Закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно отдельных особенностей организации принудительного исполнения судебных решений и решений других органов во время действия военного положения".

Он отменил распоряжение Кабмина "Об обеспечении осуществления расчетов населения в условиях военного положения" от 2 марта 2022 года №198-р, благодаря которому во время полномасштабной войны граждане могли свободно пользоваться средствами даже с арестованных счетов.

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