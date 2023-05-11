Массовая блокировка счетов. Какие ограничения угрожают миллионам клиентов банков Украины

В Украине возобновляется блокирование средств на счетах, арестованных по требованию исполнительной службы. Для граждан, которые попросту могли пропустить уплату штрафа за нарушение ПДД, это часто становится неприятной неожиданностью. Фокус выясняет, что стоит за такими действиями банков и каков оптимальный алгоритм выхода из ситуации.

Related video

Клиенты украинских банков 9 мая 2023 массово начали получать сообщения о блокировании средств на своих карточных счетах. Многие узнали об этом непосредственно во время неудачной попытки рассчитаться за товары и услуги.

Как выяснилось, масштабная блокировка средств на карточках украинцев связана со вступлением в силу Закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно отдельных особенностей организации принудительного исполнения судебных решений и решений других органов во время действия военного положения". Этот документ отменяет распоряжение Кабмина "Об обеспечении осуществления расчетов населения в условиях военного положения" от 2 марта 2022 №198-р, которое в период полномасштабной войны позволяло гражданам пользоваться средствами на арестованных счетах.

До недавнего времени украинцы могли беспрепятственно рассчитываться картами, на которые был наложен арест за долги менее 100 тыс. грн. Фото: Pexels

Дело миллионов. Кого может касаться блокировка счетов

"Поскольку закон вступил в силу, мы должны вернуть аресты, которые снимали на время действия военного положения. Это коснется 436 тысяч наших клиентов. Очень жаль, но мы ничего не можем с этим поделать. Все банки будут его выполнять", — прокомментировал ситуацию в своем телеграмм-канале Олег Гороховский, соучредитель monobank.

"Понятно, что клиентская база в ПриватБанке больше чем в Универсал Банке (monobank) и, соответственно, должников в ПриватБанке будет более 500 тыс. То есть, количество граждан, на счета которых может быть наложен арест уже сегодня, достаточно велико и только в двух вышеназванных банках уже достигает около миллиона человек", — продолжает Елизавета Алефиренко — юрист юридической компании "Муренко, Куревой и Партнеры".

Учитывая, что в monobank по состоянию на 10 мая 2023 года было 7,1 млн клиентов, с блокированием счетов должно столкнуться около 6% клиентской базы. По информации Нацбанка, по состоянию на 1 января 2023 года услугами 67 украинских банков пользовалось 76,3 млн клиентов — физлиц, имеющих 154,2 млн счетов. Если предположить, что в целом по системе доля клиентов с арестованными счетами такова, как и в monobank, то есть около 6%, можно заключить, что с блокировкой средств должны столкнуться около 4,5 млн клиентов украинских банков.

Единый реестр должников (ЕРБ) подтверждает масштаб проблемы. По информации Опендатабот, количество записей в нем в октябре 2022 года превысило 7,5 млн. По наблюдениям Опендатабот, в 2022 году украинцы чаще всего попадали в ЕРБ из-за неуплаты штрафов за административные правонарушения и штрафов за нарушение ПДД (смотрите инфографику).

Единый реестр должников (ЕРБ) подтверждает масштаб проблемы Фото: Опэндатабот

Аналитики Опендатабот делают предположение, что из-за остановки деятельности почти всех сервисов, которые сообщали о штрафах за нарушение ПДД до октября 2022 года, в то время как камеры автофиксации возобновили свою работу с мая, граждане не могли узнать о имеющихся штрафах и оплатить их своевременно. Вполне вероятно, что часть из них узнала о проблемах только сейчас, столкнувшись с блокировкой банковских карт.

Под арест. Как происходит блокировка счетов исполнительной службой

Чтобы помочь гражданам разобраться в сложной ситуации Фокус обратился за разъяснением к юристам и представителям банков. Начнем с общего представления о механизме автоматического блокирования карт исполнительной службой, который действовал накануне полномасштабного вторжения и возвращается сейчас.

Максим Боярчуков, управляющий партнер юридической компании "Максим Боярчуков и Партнеры" напоминает, что согласно закону Украины "Об исполнительном производстве" исполнители обязаны в первую очередь обращать взыскания на средства должника, находящиеся на счетах в банках. До полномасштабной войны алгоритм срабатывал молниеносно, а именно:

исполнители с помощью Автоматизированной системы исполнительных производств (АСИП) создавали и направляли в банки требование о получении информации о наличии и состоянии счетов должника;

банки не позднее чем через час после получения требования посылали исполнителям соответствующую информацию;

исполнитель, с помощью АСВП, направлял в банки, в которых открыты счета должника, постановление об аресте средств;

банки накладывали арест и уведомляли исполнителя;

в случае наличия средств исполнитель направлял в соответствующий банк платежное требование об их списании.

"Таким образом, до военного положения в случае ареста средств на счете должника блокировалась сумма, которая могла быть достаточной или недостаточной для погашения долга, а в некоторых случаях даже в несколько раз большей. До погашения долга должник эти средства использовать не мог", — объясняет Максим Боярчуков.

Собеседник Фокуса уточняет, что во время полномасштабного вторжения украинцам, которые имели открытые исполнительные производства по взысканию задолженности в размере до 100 тыс. грн, государство разрешило пользоваться средствами на арестованных счетах.

Блокировка возвращается. Что сейчас происходит со счетами должников

Максим Боярчуков уточняет, что вышеупомянутое распоряжение Кабмина №198-р не предусматривало снятие арестов, наложенных на счета физлиц — должников, а лишь устанавливало возможность совершать расходные операции, игнорируя наложенные аресты, но с вступлением в силу закона 3048-IX такое обязательство у банков прекратилось. Соответственно, прогнозируемой реакцией банков стало блокирование средств, о котором клиенты начали узнавать 9 мая.

О блокировке средств на счетах некоторые граждане неожиданно узнали 9 мая Фото: УНИАН/Гонтар Владимир

"В связи со вступлением в силу закона №3048-IX банки должны и дальше арестовывать счета должников, а меняется только возможность использования средств на арестованных счетах, — подтверждают в ПриватБанке. — То есть, если раньше клиенты, чья сумма задолженности по исполнительным документам не превышала 100 тыс. грн, имели возможность свободно распоряжаться своими средствами на арестованных счетах, то после введения изменений расходные операции с текущего счета можно совершать только на сумму двух минимальных зарплат (13,4 тыс. грн) в течение одного месяца". Однако последняя возможность не возникает автоматически, а требует определенных действий со стороны должника.

"Для того чтобы должник мог пользоваться средствами в определенном законом размере, ему необходимо обратиться в орган государственной исполнительной службы или частного исполнителя, наложившего арест на средства, с заявлением об определении текущего счета в банке для осуществления расходных операций в бумажной или электронной форме (с электронной цифровой подписью). В заявлении нужно указать номер текущего счета и наименование банка, в котором он открыт", — уточняет Максим Боярчуков. Решение вопроса длится около двух рабочих дней.

"Даже в случае наличия нескольких исполнительных производств в отношении одного физического лица-должника для всех исполнительных производств определяется только один текущий счет для осуществления расходных операций. И количество исполнительных производств не влияет на размер суммы, на которую должник может совершать расходные операции", — добавляет Елизавета Алефиренко.

До погашения долгов с карточного счета можно будет потратить всего 13,4 тыс. в месяц

В современном мире, когда карточные и онлайн-платежи стали непременной частью жизни, блокировка счета выглядит достаточно болезненной мерой влияния. Соответственно, из такой ситуации желательно быстро найти выход. Максим Боярчуков уточняет, что у граждан, чьи средства заблокированы, есть возможность рассчитаться с долгами за счет таких средств и для реализации этой возможности не нужно ничего делать, ведь все сделает исполнитель, который за это дополнительно начислит себе вознаграждение.

"Для расчета с долгами за счет заблокированных средств нужно напрямую обращаться к исполнителю, который осуществлял арест, с устным или письменным обращением. После этого исполнитель посылает обращение в банк, где происходит согласование и списание средств", — уточняет Елизавета Алефиренко. По словам собеседницы Фокуса, рассрочка на несколько платежей также возможна по идентичной процедуре.

В ПриватБанке подтверждают, что исполнители могут инициировать дебетовую платежную инструкцию о списании средств со счетов должника и соответственно погашения долгов с последующим снятием ареста счетов.

"Должники, как и любые другие люди, кроме обязанностей имеют целый ряд прав и интересов и законодательство Украины дает более чем достаточно средств для их защиты, начиная от таких процессуальных механизмов как отсрочка, рассрочка или изменение способа и порядка исполнения судебного решения, заканчивая процедурой банкротства по результатам которой долги, что не могут быть выплачены, будут считаться погашенными", — заключает Максим Боярчуков. То есть даже из сложных ситуаций должен быть выход.

Воображаемые долги. Что делать в случае ошибочной блокировки счета

Начиная с 9 мая 2023 года, некоторые клиенты банков начали жаловаться на блокирование средств в связи с уже закрытыми исполнительными производствами. То есть гражданин мог честно выполнить свои обязательства, скажем, полгода назад, а сейчас получить из-за этого блокировку карты.

"Такое происходит потому, что исполнитель не сообщил банку об исполнении судебного решения. Соответственно, нужно обратиться к исполнителю и он в течение одного дня должен сообщить банку, который в кратчайшие сроки должен разблокировать счет", — объясняет Ростислав Кравец, адвокат, старший партнер адвокатской компании "Кравец и партнеры".

По словам Максима Боярчукова, именно сейчас такие ситуации имеют место из-за того, что в начале военного положения государство разрешило должникам по исполнительным производствам суммой до 100 тыс. грн пользоваться средствами, и банки, при поступлении новых постановлений об аресте средств, такие постановления не выполняли и арест не накладывали.

"Со вступлением в силу закона 3048-IX банки обработали все поступившие ранее постановления и, соответственно, заблокировали счета. И поэтому сейчас возникли неединичные ситуации, когда лицо еще полгода назад уплатило задолженность, а банк только сейчас арестовал счет по исполнительному производству, которое уже выполнено", — продолжает собеседник Фокуса. В таком случае Боярчуков советует предоставить банку постановление о закрытии исполнительного производства и отмене арестов со счета или обратиться к исполнителю с заявлением с просьбой направить в банк соответствующее постановление.

Риск ошибочной блокировки счета был всегда, но сейчас такие случаи участились Фото: Getty Images

"Иногда банк может заблокировать счет на основании уже уплаченного исполнительного производства по техническим причинам, ошибкам работников банка, недостаточной информации об уплате со стороны клиента. Бывают ситуации, когда уплата была произведена, но соответствующая информация не поступила от органа исполнительной власти или была направлена с задержкой", — продолжает Елизавета Алефиренко.

В любом случае для решения проблемы собеседница Фокуса рекомендует следующую последовательность действий:

без промедления обратиться в банк с помощью телефона, электронной почты или личного визита и попросить предоставить информацию о причинах блокировки счета и необходимых действиях для разблокирования;

при отсутствии документа, подтверждающего уплату исполнительного производства, обратиться в орган, который проводил исполнительное производство, и запросить копию исполнительного документа с отметкой об уплате;

подтвердить банку уплату исполнительного производства, предоставив соответствующий документ;

попросить банк разблокировать счет как можно скорее.

Чтобы избежать подобных недоразумений должникам, которые во время действия военного положения уже рассчитались с долгами, в ПриватБанке советуют проконтролировать действия исполнителей по направлению ими в банки соответствующих документов об отмене арестов в связи с погашением долга. Поскольку сами банки не уполномочены контролировать финансовые взаимоотношения должников и их взыскателей, если они проходят в добровольном порядке.

Напоследок стоит отметить, что накануне возобновления блокирования средств в Украине не была организована заметная информационная кампания, граждане массово не были предупреждены заранее и столкнулись с неожиданной ситуацией. Поэтому украинцы создают большую нагрузку на службы клиентской поддержки банков и исполнителей, которые вряд ли успевают оперативно реагировать на все обращения. А такое развитие событий негативно сказывается на доверии к банковской системе и безналичным расчетам, в чем государство точно не заинтересовано. Поэтому остается надеяться, что все недоразумения с блокированием счетов будут быстро урегулированы.