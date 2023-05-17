Некоторым украинцам хотят разрешить пользоваться деньгами даже после ареста счетов: детали

В Верховной Раде появился законопроект, которым некоторым украинцам хотят снова разрешить пользоваться средствами на арестованных счетах. Фокус узнавал кого коснется нововведение.

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Масштабную блокировку на карточках украинцев, которая началась 9 мая 2023 года после вступления в силу норм Закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно отдельных особенностей организации принудительного исполнения судебных решений и решений других органов во время действия военного положения", могут отменить для военных. Соответствующий законопроект №9299 15 мая был зарегистрирован на сайте Верховной Рады.

Так, инициаторы законопроекта предлагают внести правки в пункт 102 раздела ХІІІ "Заключительные и переходные положения" Закона Украины "Об исполнительном производстве", которые предусматривают, что временно, на период до прекращения или отмены военного положения в Украине физические лица-должники, на средства которых наложен арест органами государственной исполнительной службы, частными исполнителями, могут совершать расходные операции с текущего счета без ограничений в размерах расходных операций, если такими должниками являются военнослужащие Вооруженных сил Украины, других образованных согласно законам Украины военных формирований и правоохранительных органов специального назначения, Государственной специальной службы транспорта, Государственной службы специальной связи и защиты Украины.

В объяснительной записке к документу сказано, что государство даже во время войны должно обеспечивать правовую, социальную защиты граждан, которые защищают Украину, ее территориальную целостность, а также членов их семей на период выполнения ими задач по отражению вооруженной агрессии врага.

"Наши защитники, отбивая атаку врага, должны иметь возможность сосредоточиться исключительно на выполнении соответствующих задач военного командования Украины и принятие мер по сохранению своего жизнь, жизнь собратьев и иметь возможность пользоваться средствами, имеющимися в наличии на их банковских счетах как лично защитниками, так и членами их семей", — отмечается в документе.

Напомним, ранее Фокус в своей статье "Массовая блокировка счетов. Какие ограничения угрожают миллионам клиентов банков Украины" подробно объяснял, как украинцам, у которых счета оказались заблокированы, найти выход из ситуации.

Также напомним, каким образом налоговая будет знать все о счетах предпринимателя, а также данные его контрагента и сведения о личных счетах.