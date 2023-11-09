В Украине обновили правила наследования в Украине: что изменилось

В Украине больше не будет сроков исковой давности, а также появятся новые правила, по которым нужно будет вступать в наследство.

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В Украине заработают обновленная процедура получения наследства. В частности, изменилось место открытия наследства, а также сроки выдачи документа. Соответствующие изменения поддержала Верховная Рада Украины во время заседания 8 ноября 2023 года.

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Так, парламентарии во втором чтении проголосовали сразу за два законопроекта, которые меняют процедуру получения наследства. Это:

законопроект № 9287 "О внесении изменений в некоторые законы Украины по усовершенствованию порядка принятия наследства";

законопроект № 9288 "О внесении изменений в Гражданский кодекс Украины по усовершенствованию порядка принятия наследства".

Как изменится процедура получения наследства в Украине

местом открытия наследства будут считать последнее место жительства наследодателя;

если место жительства наследодателя невозможно выяснить или его регистрация находится за пределами Украины зарегистрировано — местом открытия наследства станет местонахождение недвижимого имущества или его основной части;

если местом открытия наследства укажут населенный пункт, где ведутся боевые действия или которые находят под временной оккупацией Россией — по поводу наследства можно будет обращаться к любому нотариусу.

Кроме того, свидетельство о праве на наследство можно будет получить после того, как закончится срок для принятия наследства. До изменений срок составлял полгода. Также отмечается, что на период действия военного или чрезвычайного положения в стране останавливаются сроки исковой давности (все сроки, установленные Гражданским кодексом Украины).

Долг в наследство: заставят ли родных выплачивать кредит умершего родственника

Если наследники (супруг/супруга и родителя) примут наследство, то они унаследуют и долговые обязательства наследодателя. При этом размер ответственности наследников перед кредитором ограничивается стоимостью наследуемого имущества.

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"Принятие наследства является правом наследника. Однако, в зависимости от состава и состояния имущества по наследству, при значительных долгах наследники могут отказаться от наследства", — рассказала Фокусу старший юрист ЮФ Wolf Theiss Оксана Волынец.

Но есть случаи, в рамках которых законодательство предоставляет возможность наследникам отсрочить унаследованную выплату по кредиту. В частности, речь идет о наследниках погибших на войне в Украине военнослужащих.

Ранее Фокус рассказывал, что некоторым категориям заемщиков в Украине банки согласны временно не начислять проценты по кредиту, о чем сказано в законе "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей".