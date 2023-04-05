Долг по наследству: придется ли выплачивать кредит родным в случае смерти заемщика

Украинское законодательство указывает на то, что в состав наследства входят все права и обязанности, в частности, долговые обязательства, принадлежавшие наследодателю на момент открытия наследства и не прекратившиеся в результате его смерти.

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В случае принятия наследства наследниками (супругом/супругой и родителями) наследуются и долговые обязательства наследодателя. Но размер ответственности наследников перед кредитором ограничивается стоимостью наследуемого имущества, и каждый из наследников обязан удовлетворить требования кредитора в размере, пропорциональном его доле наследства. Об этом Фокусу рассказала старший юрист ЮФ Wolf Theiss Оксана Волынец.

"В соответствии с Гражданским кодексом Украины, в состав наследства входят все права и обязанности (в том числе, долговые обязательства, которые принял на себя заемщик — наследодатель), принадлежавшие наследодателю на момент открытия наследства и не прекратившиеся в результате его смерти. Принятие наследства является правом наследника. Однако, в зависимости от состава и состояния имущества по наследству, при значительных долгах наследники могут отказаться от наследства», — говорит Оксана Волынец.

Иван Маринюк, юрист юридической фирмы "Ильяшев и Партнеры", уточняет: по общему правилу, при получении наследства наследники получат не только права, но и обязанности. Обязательства по кредиту могут также перейти по наследству. "В соответствии с наследственным законодательством, наследники обязаны удовлетворить требования кредитора полностью, но в пределах стоимости имущества, полученного в наследство. То есть, наследник не может быть должен больше кредиторам, чем он унаследовал", — пояснил Иван Маринюк.

Однако в некоторых случаях законодательство предоставляет возможность наследникам отсрочить унаследованную выплату по кредиту. В частности, речь идет о наследниках погибших на войне в Украине военнослужащих. "Требование по кредиту переходит по наследственному праву, как и любое обязательство (пока не введены изменения), но если предоставить кредитору удостоверение члена семьи погибшего, то он не сможет беспокоить семью по закону еще несколько месяцев после отмены военного положения ", — рассказал Игорь Ясько, управляющий партнер ЮК Winner.

Ранее Фокус писал, что некоторым категориям заемщиков в Украине банки готовы временно прекратить начислять проценты по кредиту, о чем говорится в законе "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей".

Как сообщалось, банкам хотят предложить провести обязательную реструктуризацию кредитов во время военного положения для некоторых заемщиков.