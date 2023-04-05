Борг у спадок: чи доведеться сплачувати кредит рідним у випадку смерті позичальника

Українське законодавство вказує на те, що до складу спадщини входять усі права та обов’язки, зокрема боргові зобов'язання, що належали спадкодавцеві на момент відкриття спадщини і не припинилися внаслідок його смерті.

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У разі прийняття спадщини спадкоємцями (дружиною та батьками) успадковуються і боргові зобов'язання спадкодавця. Але розмір відповідальності спадкоємців перед кредитором обмежується вартістю успадкованого майна і, кожен із спадкоємців зобов´язаний задовольнити вимоги кредитора у розмірі, пропорційному його частці у спадщині. Про це Фокусу розповіла старший юрист ЮФ Wolf Theiss Оксана Волинець.

"Відповідно до Цивільного кодексу України до складу спадщини входять усі права та обов’язки (в тому числі боргові зобов'язання, які прийняв на себе позичальник — спадкодавець), що належали спадкодавцеві на момент відкриття спадщини і не припинилися внаслідок його смерті. Прийняття спадщини є правом спадкоємця. Отже, в залежності від складу та стану майна у спадщині, при значних боргах спадкоємці мають можливість відмовитися від спадку", — каже Оксана Волинець.

Іван Маринюк, юрист юридичної фірми "Ілляшев та Партнери", уточнює: за загальним правилом, при отриманні спадщини спадкоємці отримають не тільки права, а й обов’язки. Зобов’язання за кредитом також можуть перейти у спадок. "Відповідно до спадкового законодавства, спадкоємці зобов'язані задовольнити вимоги кредитора повністю, але в межах вартості майна, одержаного у спадщину. Тобто, спадкоємець не може бути винен більше кредиторам, ніж отримав у спадок", — пояснив Іван Маринюк.

Проте у деяких випадках законодавство надає можливість спадкоємцям відтермінувати сплату за кредитом, які вони успадкували. Зокрема йдеться про спадкоємців загиблих на війні в Україні військовослужбовців. "Вимога за кредитом переходить за спадковим правом, як і будь-яке зобов’язання (поки не введено зміни), але якщо надати кредитору посвідчення члена сім’ї загиблого, то він не зможе турбувати родину за законом ще декілька місяців після скасування воєнного стану", — розповів Ігор Ясько, керуючий партнер ЮК Winner.

Раніше Фокус писав, що деяким категоріям позичальників в Україні банки готові тимчасово припинити нараховувати відсотки за кредитом, про що йдеться в законі "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей".

Як повідомлялось, банкам хочуть запропонувати провести обов'язкову реструктуризацію кредитів під час воєнного стану для деяких позичальників.