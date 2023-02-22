Українцям хочуть полегшити виплати кредитів під час війни: що задумали у Кабміні

Влада з'ясувала, що переселенцям і постраждалим від війни українцям нараховують занадто великі відсотки за кредитами. Тому банкам хочуть запропонувати провести обов'язкову реструктуризацію кредитів під час воєнного стану для деяких позичальників.

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Майже всі українські банки вже скасували кредитні канікули, запроваджені відразу після повномасштабного вторгнення російської армії в Україну. Тепер якщо у вас є борг, то банк нараховуватиме вам відсотки за використання кредитних коштів. Але через війну фінансовий стан українців значно погіршився, а особливо гостро цю проблему відчувають вимушені переселенці, багато хто з яких залишився не лише без доходів, а й без житла. Тому влада хоче запровадити полегшені умови погашення кредитів для деяких ВПО. Йдеться про обов'язкову реструктуризацію боргів, повідомляє пресслужба Мінреінтеграції.

Наголошується, що відповідні законопроєкти вже підтримав Кабмін України на засіданні у вівторок, 21 лютого. Найближчим часом документи будуть надіслані на розгляд парламенту.

Які кредити підлягатимуть реструктуризації

У Мінреінтеграції зазначають, що йдеться про кредити, які українці брали на певні цілі. Наприклад:

лікування;

ремонт житла;

придбання побутової техніки;

відпочинок;

навчання і т.д.

"Для позичальників з-поміж громадян, які проживають або виїхали з територій ведення бойових дій або тимчасово окупованих територій, обслуговування таких дорогих споживчих кредитів стало великою проблемою. Про це свідчать численні звернення громадян до Мінреінтеграції", — зазначають у відомстві.

І додають: такі кредити не передбачають застави у вигляді нерухомого чи рухомого майна. Але відсоткова ставка за ними часто є дуже високою: від 50 до 100% річних.

Зазначається, що полегшені умови погашення кредитів стосуватимуться всіх споживчих позик, крім тих, що:

вже були реструктуризовані або погашені, взяті з метою придбання житла/автомобіля;

які мають низьку річну відсоткову ставку.

Що пропонують українцям

Отже, банкам запропонують, щоб на період військового стану та протягом 30 днів після нього було запроваджено обов'язкову реструктуризацію споживчих кредитів. Але для списання боргів позичальники мають відповідати деяким критеріям. А саме:

перебувати на обліку як внутрішньо переміщені особи;

постійно проживати на території, де ведуться чи велися бойові дії чи виїхати з них;

не мати простроченої заборгованості на 24 лютого 2022 року.

Якщо реструктуризація кредиту буде узгоджена між банком та клієнтом, то на період військового стану та протягом 30 днів після нього кредитору та колекторській компанії забороняється здійснювати заходи щодо врегулювання простроченої заборгованості.

Хто зможе скористатися реструктуризацією

Українці зможуть скористатися такою послугою, якщо:

державна та соціальна матеріальна допомога та/або пенсійне забезпечення; благодійна допомога є єдиним джерелом доходу споживача та членів його сім'ї;

споживач або член його сім'ї є особою з інвалідністю внаслідок війни та сукупний розмір доходу споживача та членів його сім'ї не перевищує розміру двох мінімальних заробітних плат.

Раніше Фокус докладно розповідав про те, де взяти кредит в Україні та якими будуть виплати з новими відсотками воєнного часу. Також Фокус писав, які кредитні канікули пропонують споживачам українські банки.